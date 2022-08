El Barça activa la quarta palanca per poder inscriure

Quan falten només quatre dies per a l’inici del curs oficial, el Barça ha activat la quarta i última palanca per poder inscriure els seus fitxatges. Veient que LaLliga no comprava els comptes blaugrana, la directiva ha decidit vendre el 25% de Barça Studios a GDA Luma. Segons va avançar la Cadena SER, amb aquest moviment al club encara li faltarien uns 30 milions més per poder registrar les noves incorporacions.

La setmana passada el Barça ja va anunciar que percebria 100 milions per la venda del 24,5% de Barça Studios a Socios.com, incloent-hi en aquest paquet metavers, tokens i NFT. A diferència dels drets televisius, que es van vendre per 25 anys, aquesta venda és definitiva.

La venda del 49% de Barça Studios es va autoritzar a l’octubre en una assemblea en la qual es va parlar de les produccions audiovisuals, com sèries i pel·lícules, però no de monetitzar actius digitals com el metavers, tokens i NFTs. Es pot recordar que fa dues setmanes el Barça va vendre el seu primer NFT per 693.000 dòlars.

Després d’activar les dues primeres palanques, el 25% dels drets televisius per 25 anys a Sixth Street per 537,5 milions, el club era reticent a activar les dues de Barça Studios. Però al veure que Frenkie de Jong es resistia a marxar i que no s’estava traient diners en l’operació sortida la junta ha acceptat desprendre’s de part d’aquests actius tecnològics per esquivar els obstacles del fair play de LaLliga.

L’altra via passa per les rebaixes salarials. A les portes de l’inici del campionat, el Barça va informar que veu indicis de criminalitat en les renovacions que va firmar Josep Maria Bartomeu una setmana abans de dimitir a Piqué, De Jong, Ter Stegen i Lenglet. El club ha proposat remuntar els salaris anteriors, assenyalant que en cas contrari el portarà a la justícia. Piqué, l’únic que no es veia beneficiat per la renovació, és de moment l’únic que s’ha mostrat disposat a donar un cop de mà.

Piqué, al tall com l’any passat

El central català negocia un nou contracte, que acabaria com fins ara el 2024, baixant el seu salari molt significativament. Una jugada que, unida a la quarta palanca, facilitaria la inscripció dels cinc fitxatges (Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski i Koundé, sense comptar als refitxats Sergi Roberto i Dembélé). Es pot recordar que Piqué ja es va baixar el sou l’any passat per permetre la inscripció sobre la botzina d’Èric Garcia i Memphis Depay. Busquets, que igualment es va rebaixar el sou el setembre passat, també podria fer un altre gest en aquest sentit, igual que Pjanic, que sap que si es vol quedar ha de ser baixant els seus emoluments.

La continuïtat del migcampista bosnià suposarà la marxa de Nico, que podria tancar en les pròximes hores la seva cessió a un València que també està interessat en Abde. Collado, veient que no tindrà minuts, busca destí.

35 milions en traspassos

El Barça també vol donar sortida a Samuel Umtiti, Martin Braithwaite i Memphis Depay. Caldrà veure què passa amb Balde quan arribi Marcos Alonso. Fins ara, més enllà d’alleugerir massa salarial, el club només ha pogut fer caixa amb Phillipe Coutinho (20), Ferran Jutglà (5) i Trincao (3 +7), ja que Òscar Mingueza, Neto, Clément Lenglet i Riqui Puig han marxat gratis.