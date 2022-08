La nord-americana Serena Williams va anunciar ahir que deixarà aviat les pistes, als 40 anys i després de competir a l’US Open, en una decisió que la deixat «trencada» perquè no vol «que s’acabi», tot i que reconeixia que «al mateix temps» es troba «preparada per al que vingui després».

«Faré 41 anys i ha de passar alguna cosa», va anunciar la tenista en una carta escrita a la revista Vogue. Serena Williams va explicar que en el darrer any ella i el seu marit han «estat intentant tenir un altre fill», cosa que no vol compaginar amb les pistes. «Definitivament no vull quedar-me embarassada una altra vegada sent esportista. Necessito tenir els dos peus al tenis o els dos peus fora», va sentenciar.

Aquesta situació, afegia, és «la cosa més dura» que es pot imaginar. «Ho odio. Odio haver d’estar davant d’aquesta cruïlla. Encara em dic a mi mateixa que desitjaria que fos senzill per a mi, però no ho és». La tenista no sap si «està preparada per guanyar a Nova York», on ja ha aixecat sis vegades el títol, que ara pot ser la seva última competició. «Però ho intentaré. I els torneigs previs seran divertits», deia. A més, va reconèixer que no estava «preparada per guanyar Wimbeldon aquest any», on va caure a primera ronda.