Pujol i Giralt triomfen a Banyoles

Un any més i ja sense cap restricció pandèmica, l’estany de Banyoles va celebrar el final de l’estiu i l’inici de la temporada de competició amb la Travessia. Una cita ineludible per a tots als amants de la natació, professionals, amateurs o aficionats, que omple cada any les aigües de l’estany i que enguany ha comptat amb 2.082 participants. Els vencedors d’aquesta 78a edició van ser Guillem Pujol (CN Mataró) i Clàudia Giralt (CN l’Hospitalet) que es van coronar per primer cop a Banyoles amb un temps de 23 minuts i 32 segons i 26 minuts i 11 segons, respectivament, per fer els 2.115 metres. En categoria masculina, el podi el van completar Marcos Gil (CN Sabadell) i Carlos Ortiz (CN Barcelona), mentre que, en la femenina, Laura Rodríguez (CN Barcelona) i Alexandra Mejía (Fed. Andorrana) van acompanyar Giralt. Els primers nedadors del CN Banyoles va ser Lachlan Reed, vuitè i Dune Ferran, tretzena.

La prova consta d’altres categories i distàncies per a totes les edats. Així, en la categoria de menors (11 i 12 anys), els guanyadors van ser Roc Vela (CN Tarraco) i Jana Tarrats (CN Banyoles), mentre que en categoria de petits (10 anys) es van imposar Nara Cuesta (CN Salou) i Eloi Algueró (CN Banyoles). El rècord de la prova absoluta masculina és de 23:05 i Pujol s’hi va quedar a pocs segons. En aquest sentit, el blanenc explicava al final de la prova què li havia mancat per no haver-s’hi acostat més. «Als últims 100 o 150 metres m’ha vingut alguna rampa i he hagut d’afluixar. Si no, el rècord em sembla que l’any que ve pot caure», deia. Per la seva banda, Giralt destacava la «il·lusió» que li va fer «poder participar i guanyar» a la travessia».