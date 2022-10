Passats «dos anys de picar pedra», Xavi Marina pot estar d’enhorabona. El blanenc ja no és només aquell ultrafondista que col·lecciona països mentre corre arreu del món, sinó que s’ha convertit en un dels noms propis del paddle surf a Catalunya. Un esport que ha agafat molta volada en els últims anys, amb Blanes com a principal referència. Marina s’acaba de proclamar campió del Circuit Català d’aquesta modalitat, en categoria Elite masculina. Arrodonia el seu èxit el passat cap de setmana, guanyant a Badalona l’última prova, que puntua el doble al tractar-se, a més a més, del campionat de Catalunya. Amb 5.860 punts en total, n’ha fet més que ningú, assolint una fita que no fa pas massa temps mai hauria imaginat.

Les proves han anat passant. Els bons resultats, també. Calonge, Blanes, Empuriabrava, Badalona... Xavi Marina ha anat fent els deures i quan ha arribat el moment, ha estat a l’alçada. Tanca el Circuit Català d’aquest 2022 per damunt dels seus perseguidors. Un èxit que també s’estén al Club Vela Blanes, actualment ja un referent, amb podis en totes les curses i categories. Gent més consagrada i joves que pugen amb força. Matèria primera per celebrar més èxits en les properes temporades. «El que estic vivint és brutal, encara no m’ho crec. És un pas petit però alhora molt gran. Fa dos anys que estic picant pedra, sempre veient molt forts els competidors que he tingut al davant. Però el temps i l’esforç m’ha permès agafar tècnica, fent més de 4.000 quilòmetres durant aquest temps. He viscut un canvi brusc. La vida, el meu dia a dia ha canviat. Però estic content, per mi tot això és una passada», valora l’esportista.