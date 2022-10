El Bàsquet Girona B perd la imbatibilitat a casa contra el Vic

Clara derrota del Bàsquet Girona B contra el Vic que li fa perdre la condició d’invicte. Els visitants van dominar a partir del segon quart i els gironins no van poder eixugar el desavantatge. Els primers instants van ser de clara superioritat local, amb diferències que van arribar a ser de 7 punts. Però el Vic no va tardar en recuperar-se i al final dels primers 10 minuts el resultat ja era de màxima igualtat (22-21).

En l’inici del segon període, el Girona va tornar a obrir una escletxa, però va ser un miratge. Un parcial fulminant de 15 a 0 en 4 minuts dels vigatans va posar les coses molt difícils pels locals (30-38). Abans del descans, els gironins van eixugar una part del desavantatge (36-40).

Però en la represa ja no es van poder acostar més, i cada cop la imbatibilitat s’allunyava més. El Girona va arribar a perdre per 13 punts al tercer quart, i tot i que no va donar el braç a tòrcer en cap moment el Vic no es va deixar intimidar i en va tenir prou amb administrar la diferència fins a la botzina final.

Avui serà el torn del Bisbal Bàsquet, que s’enfronta a domicili al Calvià a partir d’un quart d’una del migdia.