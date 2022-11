L’Olot busca en la Copa del Rei un efecte revulsiu

La derrota contra l’Atlètic Saguntí (0-1) va complicar realment les coses a l’Olot, que prèviament s’havia agafat al bri d’esperança que li havia donat la victòria davant el Lleida (0-1). La realitat és, però, que l’equip no aixeca el cap des de l’inici de temporada i passades les deu primeres jornades de lliga es troba enfonsat a la part baixa de la classificació, sent penúltim amb 8 punts. En conseqüència, la continuïtat de Manix Mandiola fa setmanes que es qüestiona. Sobretot, després d’haver perdut la confiança per part d’alguns membres de la plantilla. Mentrestant, al club, la direcció esportiva es planteja quina és la millor decisió per prendre en els pròxims dies de cara al futur, l’equip i l’afició s’il·lusionen amb la visita del Llevant aquest dissabte al Municipal amb motiu de la primera ronda de la Copa del Rei (17:00 hores).

L’Olot espera que l’aturada de la lliga serveixi per fer un punt i a part. L’enfrontament contra el Llevant ha de ser un bon al·licient per intentar treure la millor versió dels garrotxins, malgrat que es tracti d’un dels rivals més potents de Segona Divisió i sigui un clar aspirant a l’ascens. Els granotes, que ocupen el quart lloc de la classificació amb 26 punts i venen d’imposar-se a l’Albacete (2-3), no li posaran les coses gens fàcils tot i que sempre hi pot haver una sorpresa. A més a més, tenint en compte que els olotins comptaran el suport de l’afició.

El club treballa amb la intenció d’omplir l’estadi, com ho va fer a l’estiu en el partit amistós contra el Barça (1-1), tenint en compte que els socis hi podran accedir de manera gratuïta. En el cas de no ser-ho, els preus de les entrades oscil·len entre els 5 i els 30 euros. El preu de l’entrada general és de 15 euros.

Així doncs, l’Olot ha d’aprofitar l’oportunitat que se li presenta al davant per recuperar sensacions i que li serveixin per millorar a la lliga. El pròxim rival serà el Deportivo Aragón, que és 12è amb 12 punts, el cap de setmana del 19-20 de novembre. També serà el torn per als jugadors menys habituals. Caldrà veure si aquest partit encara és amb Manix a la banqueta, després dels mals resultats en l’inici de temporada amb dues victòries, dos empats i sis derrotes.