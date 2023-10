Era el partit dels Rolling Stones i s'ha convertit en el d'U2. No tant en referència al grup irlandès, sinó al resultat. I ha estat un jugador de l'illa del costat, de la Gran Bretanya, que ha decidit. Jude Bellingham no ha tingut molta presència en el joc però un xutàs seu i una rematada després d'una acció afortunada de Modric ha donat el clàssic de Montjuïc al Madrid. El Barça ha defensat durant molts minuts el matiner gol de Gündogan, però li ha faltat sentenciar quan ha pogut i seguretat defensiva al final.

El partit ha quedat marcat a l'inici per la jugada del minut 7. Fins aleshores, el Madrid havia fet una pressió alta i al Barça li costava de sortir del seu camp, però aleshores Gündogan ha recollit l'esfèrica a fora de l'àrea i ha fet una paret amb Ferran que no anava enlloc. Però ha tingut la virtut de seguir endavant. Tchouaméni ha refusat malament, Alaba ha estat tou en el tall i l'alemany s'ha quedat sol per batre per sota Kepa.

Amb el gol a favor, el Barça ha reforçat el pla de tapar tots els forats com fos. Aquests eren, sobretot, amb Araujo sobre Vinícius i Gavi sobre Bellingham. Els blancs tenien la pilota, però no creaven perill i els locals han pogut marcar el segon en una pilota robada per Gavi molt amunt i rematada al pal per Fermín. En tota la primera part, un xut al lateral de la xarxa de Carvajal ha estat l'única aproximació blanca amb cara i ulls. A l'altra banda, accions aïllades però perilloses, sobretot protagonitzades per contres de Joao Félix no finalitzades. A més, en el decompte, Tchouaméni li ha fet un penal catedralici a Araujo en una clau de judo que ni Gil Manzano, al camp, ni Cuadra Fernández, al VAR, no han vist.

La segona part ha vist un canvi. Ancelotti ha mogut de posició Kroos i Tchouaméni i el Madrid ha avisat aviat amb dues accions del desaparegut Rodrygo. El Barça, però, ha perdut aquí l'oportunitat de sentenciar. Primer, amb una rematada al pal d'Iñigo Martínez i l'aturada posterior de Kepa a xut d'Araujo, i després en una bona acció, l'única, de Cancelo que han blocat entre els dos centrals.

L'entrenador del Madrid ha estat encertat posant Modric al camp. Amb el croat, el Madrid ha dominat i ha amenaçat amb xuts llunyans. Tchouaméni ha avisat abans que Bellingham aprofités un refús de Gavi per xutar fortíssim des de molt lluny. Ter Stegen ha tingut moments millors a la seva vida i el Madrid empatava.

Xavi ha fet canvis encertats després amb Oriol Romeu, primer, i amb Raphinha i Lamine Yamal, després. Abans havia entrat Lewandowski, sense aportar gran cosa. Ell i Gavi han xutat alt en un tram final en què la cosa semblava controlada, però ja en el descompte, una centrada de Carvajal l'intenta controlar Modric. Ho fa malament, però la pilota descriu una paràbola que supera Iñigo i deixa Bellingham, seguit per ningú, sol perquè afuselli Ter Stegen. El xut final de Romeu al rostre d'Alaba no ha arribat a Kepa. El Madrid és el nou líder i el Barça deixa Insatisfaction.