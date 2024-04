Detenen vuit persones a Girona per estafes amb el mètode del 'fill en problemes'

La Guàrdia Civil ha detingut 102 persones a diverses províncies de l'Estat, entre les quals 35 a Barcelona i vuit a Girona, que haurien estafat més de 850.000 euros a 238 víctimes pel mètode del 'fill en problemes'. Segons ha informat l'institut armat, el grup contactava amb els estafats fent-se passar per un fill en dificultats que els sol·licitava diners. Les víctimes haurien fet transferències d'entre 800 i 55.000 euros. El grup disposava de més de 500 comptes bancaris de diferents entitats que usava per transferir els beneficis procedents de les estafes. També s'han analitzat més de 100 línies de telèfon que havien estat donades d'alta fent servir identitats falses per cometre el frau a través de missatgeria mòbil.

Les primeres denúncies es van rebre a finals del 2022 a la província d'Alacant. Les víctimes van explicar que els autors havien aconseguit estafar-los grans quantitats de diners fent-se passar per algun familiar que necessitava ajuda perquè es trobava en una situació complicada.

D'acord amb la Guàrdia Civil, aquest tipus de frau explota la confiança dels pares, els quals són manipulats per aconseguir els diners. El modus operandi del grup consistia en estudiar el perfil de les potencials persones perjudicades, que sempre eren víctimes amb un fill emancipat que estigués estudiant a l'estranger o que es trobés de viatge. A continuació, contactaven amb els progenitors a través d'una coneguda aplicació de missatgeria mòbil i es feien passar pel fill o filla. Argumentaven que havien patit un problema amb el telèfon mòbil per justificar el número des del qual duien a terme la connexió i que no es corresponia amb l'habitual. En tots els casos, la conversa començava amb una salutació personal per crear una connexió emocional instantània. Després utilitzaven missatges de desesperació per exposar que havien tingut un problema sobrevingut. Així, demanaven ajuda econòmica als pares. Aquesta estratègia tenia l'objectiu de provocar una reacció de protecció. A més, el suposat fill relatava als seus progenitors que havia tingut dificultats per accedir al seu compte bancari i que necessitava que li fessin una transferència urgent a un número bancari diferent a l'habitual.

Exemple d'una estafa del 'fill en problemes'. / Policia Nacional

Almenys 850.000 euros a tot l'Estat

En aquesta operació policial, que ha rebut el nom de 'Hiwaso', la Guàrdia Civil ha descobert un entramat que hauria estafat almenys 850.000 euros 238 persones només a la província d'Alacant. Les transferències realitzades pels perjudicats anaven des d'un únic pagament de 800 euros fins a diversos de seguits per un valor de 55.000 euros.

Els autors donaven instruccions clares i específiques per facilitar la transferència de fons. Feien servir el mètode de transferència immediata, sense retorn, la qual cosa permetia fer-se immediatament amb els diners. En total, els agents han localitzat més de 500 comptes bancaris de diferents entitats utilitzades per rebre els diners.

També s'han analitzat més de 100 línies telefòniques que donaven d'alta fent servir identitats falses. La Guàrdia Civil ha verificat que el grup criminal blanquejava els diners robats fent pagaments en tota mena de comerços i amb retirades d'efectiu en caixers automàtics.

Els autors operaven distribuïts per tota la geografia espanyola. Un cop localitzats els sospitosos, l'institut armat va iniciar l'explotació de l'operació que s'ha desenvolupat en diverses fases. A la primera, duta a terme el febrer de 2024, es van arrestar dotze persones a Granada i 29 a Màlaga. Entre febrer i març, es van detenir dues persones més a Alacant, tres a València i tretze a Madrid. Finalment, a la tercera fase, a finals d'abril d'enguany, s'han detingut 35 persones a Barcelona i vuit més a Girona.

L'organització estava formada per 74 homes i 28 dones amb edats compreses entre els 20 i els 60 anys. Se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat d'instrucció de Torrevella.

La investigació ha estat desenvolupada per la Guàrdia Civil d'Alacant, amb la col·laboració de l'equip de Delictes Telemàtics i el de Delictes Urbanístics.