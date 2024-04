Sánchez diu que ha patit 'lawfare' i alerta dels "cavalls de Troia" de la desinformació a Espanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat disposat aquest dimarts a presentar-se novament a unes eleccions. "He assumit el compromís de liderar, no monopolitzar, el debat de la regeneració democràtica. No és una tasca que es faci ni en tres dies, ni en tres mesos, ni en tres anys, que és el que queda de legislatura. Transcendeix aquesta legislatura", ha afirmat a la Cadena SER. "Estic amb ànim per aquests tres anys i els que vulguin els espanyols amb el seu vot", ha afegit abans de dir que té "ganes i convicció". El líder del PSOE també ha dit que ell ha patit 'lawfare' i espionatge i ha avisat que a Espanya hi ha "cavalls de Troia" en un context de "desinformació" i "atacs híbrids" arreu del món.