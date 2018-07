«Ara hi ha més gent, però la higiene és molt millor que 50 anys enrere»

Quant de temps fa que passen vacances a la Costa Brava?

Cinquanta anys ja. El pare de la Lieve tenia un apartament a Calella de Palafrugell i ella ja hi va començar a venir de molt joveneta. Nosaltres hem seguit la tradició i cada any hi lloguem un apartament també. Aquest any ens hi estarem dues setmanes.

Per què els agrada tant Calella?

Perquè no hi ha construccions altes, està envoltat de boscos, el clima és fantàstic, la platja també... el fet de tenir el mar tan a prop fa que a les nits passi un aire molt agradable. Ens agrada molt més Calella, per exemple, que Platja d'Aro, on només anem per menjar bon peix.

A més, es deuen conèixer ja bé tota la zona.

Sí, perquè ens agrada molt moure'ns. Ens agrada molt Sant Feliu de Guíxols, Cadaqués, Begur, la Bisbal, Sant Pere de Rodes, Besalú, Vic... hi ha llocs increïbles. Una vegada que l'apartament on anem sempre a Calella estava ocupat vam anar a Castell d'Empordà. Però no ens hi vam pas quedar quinze dies, només tres o quatre! [riuen].

Què és el millor de la Costa Brava?

Jan: El menjar, i concretament, el peix. Gambes, sardines, ostres, pop, rap, turbot... m'agraden tots!

Lieve: Els museus. M'agraden especialment el Dalí i el de Vic, però a Palafrugell hi ha el del Suro, que és més desconegut però també val molt la pena.

I el pitjor?

Hi ha molta gent, potser massa, especialment els caps de setmana. I a l'agost ja ni en parlem... però bé, ens sembla normal. Al cap i a la fi, nosaltres també som turistes! [riuen].

En aquests 50 anys, han vist canviar molt la Costa Brava?

Sí. Algunes coses en negatiu, per exemple ara hi ha molta més gent, però d'altres han estat molt positives: per exemple, la higiene és molt millor ara que no pas 50 anys enrere.

I han tingut temps de fer amics catalans?

No, perquè l'idioma és una barrera molt important. Xapurregem alguna paraula d'espanyol, però el català ens sembla molt difícil. A casa nostra, a Bèlgica, costa molt trobar diccionaris català-holandès, de manera que no en tenim i ens costa saber el significat de les paraules.