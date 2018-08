Els 40 Summer Live aterra a La Santa

La gira Els 40 Summer Live s'atura a Santa Cristina d'Aro (Girona) per actuar a La Santa, un oasi de creació, oci i gastronomia al cor de la Costa Brava que acull nit rere nit actuacions musicals de primer nivell. Pel seu escenari han passat ja artistes de la talla de Mazoni, Nil Moliner o la Fundació Tony Manero, i passaran en breu d´altres com Manu Guix, que actuarà a l'escenari idíl·lic del Santa Cristina Horse Club el proper dissabte 18 d´agost a les 22,30 hores.

Tant Manu Guix com aquest Els 40 Summer Live seran els plats forts musicals del mes d'agost a La Santa, que el dilluns 6 a les 22 hores es vesteix de festa per donar-ho tot al seu escenari principal amb motiu de la gira d´ Els 40 Principals. El popular locutor David Álvarez serà el mestre de cerimònies en un concert en què actuaran figures de primer nivell com Juan Magán, artífex d'una col·lecció de hits que han embogit les pistes de ball de mig món des dels seus inicis fa més d'una dècada. Escondidos, Ni a la hora, Idiota y Usted són alguns dels seus últims èxits, que passarà per l'escenari de La Santa al costat d'artistes de la talla d'Ana Mena, l'actriu i cantant que interpretarà en directe temes del seu últim àlbum, Índex.

Per la seva banda, Rasel farà ballar al personal amb la seva barreja de rap, reggae, hip hop i R & B, mentre que els nois de Doble Rombo seran els encarregats d'aportar la dosi de rock i guitarres en la que, sens dubte, serà una nit inoblidable al Santa Cristina Horse Club. I això no s'acaba aquí: Manel Navarro, conegut per haver representat Espanya a Eurovisió el 2017, tampoc ha volgut perdre´s aquesta actuació coral dels 40 Summer Live, que comptarà també amb el beach pop alegre i festivaler dels sempre carismàtics nois de Bombai.

Completen l'elenc el duet espanyol d'electrònica-pop Reyko, amb aquest Spinning over you que segur que tots hem ballat ja en alguna ocasió, i Bipolar, que han revolucionat el panorama pop-rock català i presentaran el seu disc Fènix, el primer íntegrament en català.

La música començarà a sonar ja a les 21 h, pels que vulguin escalfar motors, i el concert començarà a les 22 h. Un cop acabat, els assistents podrán continuar ballant fins el tancament de portes amb els DJs d´Els 40 Principals. I això no és tot: més de 30 propostes gastronòmiques per a tots els gustos i nombrosos expositors de moda, complements i tendències esperen als assistents en aquest bell indret de la Costa Brava, decorat com un bosc encantat, on sempre passen coses.