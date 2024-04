Aquest és l'impacte per al teu cos de menjar un iogurt diari

Mantenir una bona alimentació comença per saber escollir els millors productes: variats i saludables. La fruita, la verdura, el peix, els ous i els làctics són aliments molt sol·licitats en la dieta mediterrània. Els seus beneficis són un munt i no poden fallar en la teva dieta setmanal. Però avui farem molt d'èmfasi en els làctics i especialment en els iogurts. Aquests aliments són molt consumits, per la seva gran aportació de calci; però, saps quin és el més saludable? Sovint se sol recomanar el iogurt natural i desnatat, així cuidarem la nostra salut sense sucres o additius afegits. Aquest aliment se sol consumir abans d'anar a dormir, de postres o per berenar amb algun fruit sec o fruita. Però, saps si és recomanable menjar-ne diàriament? Què li passarà al teu organisme si en menges cada dia?

Quants iogurts consumeixes per dia, per setmana o fins i tot al mes? La majoria de les persones consumeixen entre 3 i 4 iogurts a la setmana, mentre que els experts suggereixen que un al dia seria ideal. El iogurt és un aliment ric en nutrients que ha demostrat tenir efectes preventius sobre una varietat de malalties, gràcies a la fermentació produïda per bacteris acido làctics.

Què li passa al teu cos si menges un iogurt al dia

El consum diari d'un iogurt natural i desnatat portarà molts beneficis al vostre organisme. A continuació en destaquem alguns.

Els beneficis del iogurt

Combat el restrenyiment i la diarrea . El perfil nutricional del iogurt es deu en gran part als bacteris "bons" que s'afegeixen per fermentar-los.

. El del es deu en gran part als que s'afegeixen per fermentar-los. El iogurt també pot millorar la digestió . A més, els microorganismes del iogurt contribueixen a mantenir l'equilibri de la flora bacteriana intestinal , cosa que és essencial per a una bona digestió .

. A més, contribueixen a mantenir , cosa que és essencial per a . Baix en calories. El iogurt és un excel·lent font de nutrients, i la seva alta densitat de nutrients en relació amb les calories que aporta el converteix en un aliment ideal per a qualsevol dieta.