Unes 400 persones es mobilitzen a Banyoles per reclamar que no es tanqui l'escola Camins

Unes 400 persones s'han mobilitzat aquest dijous a la tarda a Banyoles per reclamar que no es tanqui l'escola Camins. Les famílies s'han concentrat a les portes del centre educatiu -en barracons- i s'han desplaçat a ritme de tambors i sota els lemes 'Cap escola es tanca' i 'Salvem Camins' fins a la plaça dels Països Catalans, on han llegit un manifest i han fet un berenar popular. L'AFA del centre no veu clara la "fusió" anunciada amb el Pla de l'Ametller de cares al curs 2028-29 i creu que no tenen "garanties" que el projecte "innovador" de Camins iniciat fa 10 anys es pugui mantenir. Per això, des de l'AFA alerten que aquesta és la "primera" d'un seguit d'accions per evitar que l'escola desaparegui.

"Tancar una escola no és només tancar un centre educatiu", asseguren a l'inici del manifest de l'AFA. I és que l'escola Camins va celebrar el curs passat la primera dècada d'un projecte que "va néixer de la mà de quatre mestres que apostaven per un model innovador, on l'infant és al centre de l'ensenyament". "Un projecte que és pioner en la metodologia de la situació-aprenentatge. L'escola Camins ja va néixer treballant amb la metodologia del nou currículum que el Departament d’Educació va aprovar el 2022, nou anys després, i s’ha convertit en un referent pedagògic i en una escola formadora vinculada a la Universitat de Girona", insisteixen.

"Afecta a tota la ciutat"

Aquest model, però, està "en perill", asseguren, després que Educació i l'Ajuntament de Banyoles anunciessin un acord per unificar aquest centre i el Pla de l'Ametller a partir del curs 2028-29 arran de la baixada de la natalitat que preveu menys alumnat a les aules. Les famílies creuen que, tot i que els van assegurar que "la fusió es faria buscant les potencialitats dels dos projectes", no veuen "garantit" que el de Camins es pugui mantenir.

"Aquest tancament no només tindrà conseqüències per a l’Escola Camins, els seus infants i la seva comunitat educativa, sinó que afecta a tota la ciutat", asseguren. En aquest sentit, demanen que no es tanqui ni aquest centre ni cap de les escoles públiques de Banyoles i que "es respecti la coexistència dels cinc centres públics" que té la ciutat.

També recorden que en un ple de l'abril del 2022 els regidors del ple de l'ajuntament de Banyoles van adquirir un compromís amb una moció i reclamen que el compleixin i lluitin per la continuïtat del projecte.

Com a símbol de la reivindicació, les famílies han escollit unes sabates 'crocs' amb ales per simbolitzar que a l'escola se senten "com a casa" i anuncien que aquesta és la primera d'un seguit de protestes per impedir que aquest espai desaparegui.