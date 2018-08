Què els ha dut a passar les vacances a Empuriabrava?

Ja fa dotze anys que venim i ens agrada molt. No està gaire lluny de França, on vivim, de manera que podem venir en cotxe i aquí aprofitar per visitar diversos pobles.

On s'allotgen?

En un càmping. Ens quedem durant tres setmanes.

Què fan durant aquests dies?

Anem a la platja, a la piscina i aprofitem per estar amb els nens, bàsicament. Ens prenem al peu de la lletra el dolce far niente.

És un bon lloc per venir de vacances amb les criatures?

Sí. Al càmping no fan gaires activitats per a ells, però en canvi a fora sí. Està molt bé. Per exemple, han renovat el passeig Marítim i ara s'hi pot anar amb els nens, i ho fem molt sovint. És fantàstic per a un dia de platja.

La Costa Brava els sembla cara?

No, els preus estan bé. Per exemple, els restaurants valen molt la pena. És una mica més car que fa deu anys, això sí, però no és una exageració.

S'han trobat amb molts turistes?

És la primera vegada que venim a l'agost, o sigui que no podem comparar gaire. Però comparat amb altres èpoques de l'any que hem vingut, ens dona la sensació que molts holandesos ja han marxat cap al seu país i ara queden bàsicament els espanyols que fan vacances a l'agost.

Alguna queixa?

L'aparcament no és gratuït, i això es nota!