«A les meves filles els agrada venir a comprar aquí»

P Què els ha portat de vacances a Girona?

R Hem estat per aquesta zona abans: Barcelona, Arenys de Mar... Vam venir l'any passat i també havíem vingut dos o tres anys abans. Normalment anem cap a Barcelona, però per a aquest any ens van recomanar venir a Girona.

P Algun amic, els ho va recomanar?

RNo, l'any passat vam llogar una casa i la persona que ens va donar les claus ens va recomanar venir a Girona.

P Els van dir que veiessin alguna cosa en especial?

REls edificis, la cultura. Tot el Barri Vell.

P Els està agradant?

R Sí, totalment.

P Què és el millor que s'han trobat aquí?

R A les noies els agrada molt anar a comprar per aquesta zona. Estem comprant molt.

P On estan allotjats?

R Aquí a Girona, a l'hotel Costabella.

P Han provat la gastronomia local?

R No, encara no. Només hem menjat alguna cosa per esmorzar perquè hem arribat fa poc. Però ara buscarem un bon restaurant per sopar avui.

P Quants dies s'hi estan?

R Estem tres dies aquí, i després anem cap al nord, a França. És com una ruta.

P És car venir de vacances a Girona?

R No, no més car que altres llocs.

P I creuen que hi ha molts turistes?

R Està bé, en comparació a Barcelona. Allà està tot molt ple.