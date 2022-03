Les Falles estan plenes de sorpreses. És una festa plena d’emoció, naturalitat i sentiment. Un dels moments més importants i estimats per tots els fallers és l’ofrena a la Mare de Déu. Durant dos dies, més de 70.000 falleres i fallers van desfilar davant de la patrona. És un dels actes centrals de tota la setmana fallera. Ni el fred ni la pluja van ser suficients per aturar els fallers.

És precisament aquí, davant de la patrona i de la seva capa, on el sentiment queda a flor de pell i és aquí on moltes falleres i fallers es mostren davant la Geperudeta tal com són, sense embuts. Només la verge i ells. I és just un d’aquests moments retratat per la càmera del fotògraf de Levante-EMV, diari que pertany al mateix grup que aquest mitjà, Germán Caballero, que s’ha fet viral durant les últimes hores. Es tracta d’una fallera desfilant amb el seu nadó en braços mentre l’alleta.

És una imatge natural, carregada de simbolisme i, alhora, de tendresa. La mare porta el seu nadó davant la patrona. Ella llueix el vestit típic i mantellina. I amb tota la naturalitat dona el pit al seu nadó durant la desfilada davant la mare de Déu.