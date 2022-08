Nacho Palau va estar fa uns dies ingressat recuperant-se del problema de salut que arrossega des del seu retorn a Espanya després del seu pas per 'Superviventes 2022'. El tercer finalista, que no va poder acudir al debat final del reality per culpa d'una reacció al·lèrgica, va haver de ser ingressat dijous passat a l'Hospital Clínic Universitari de València. 'El programa del verano' va informar sobre l'estat actual de l'ex de Miguel Bosé, que va aparèixer amb el rostre inflat en la gala final del concurs. Després de parlar amb la mare de Palau, Paloma Barrientos va explicar que ja ha rebut l'alta: «Està a casa, amb la medicació que li estan donant ja està bé».

Encara que al principi s'havia assenyalat que l'escultor havia hagut de sotmetre's a una intervenció, la periodista va assegurar que «no l'han operat» i que evoluciona favorablement, acompanyat dels seus fills i de la seva parella: «Està a casa, recuperant-se amb els seus nens i amb Cristian». D'altra banda, la col·laboradora va insistir que encara no està al cent per cent: «Potser ara estàs bé i en el punt mort de la medicació et torna a donar». «Amb aquestes al·lèrgies et vas inflamant. Se t'inflama la gola i no pots respirar», va comentar després de la seva conversa amb la mare de Palau, que es troba «contenta» i optimista per l'evolució en l'estat del seu fill. El concursant de Superviventes ha declarat a través d'un comunicat en el seu compte personal d'Instagram que pateix un càncer pulmonar. «Sento haver estat desconnectat últimament, però avui dia em sento optimista amb ganes de viure i superar aquesta malaltia», ha declarat. View this post on Instagram A post shared by Nacho Palau (@nachopalau) El seu company de Superviventes, Alejandro Nieto, li ha enviat un afectuós missatge. «Nacho et dono tota la meva força i tot el que necessitis aquí em tens». Molts dels seus seguidors també han volgut enviar mostres d'ànim a Palau en aquests difícils moments.