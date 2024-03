Primera nit sense aigua a Campelles (Ripollès). L'Ajuntament ha decidit tancar l'aixeta des de les 10 de la nit i fins a les set del matí. A diferència del 2022, quan el poble, de 165 habitants, ja va viure talls intermitents per la sequera, aquest cop sí que hi ha aigua, però el consum per habitant supera el doble del permès per l'ACA. Per això, l'Ajuntament ha decidit tallar l'aigua de nit per reduir el consum i evitar ser multats. L'alcaldessa, Judit Cornellà, entén que la mesura sigui difícil de comprendre: "A ningú li agrada haver de deixar els veïns sense aigua i menys quan surt pel sobreeixidor, però no tenim més remei". L'Ajuntament obrirà un carrer on hi podria haver una fuita per reparar-la "el més aviat possible".