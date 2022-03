Laia Palau és la jugadora amb més partits disputats en una Copa de la Reina. La base barcelonina, de 42 anys, ha participat en 33 enfrontaments d’un torneig que ha guanyat cinc vegades, quatre amb el Ros Casares i una amb l’Spar Girona, equip amb el qual intentarà revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Un desafiament que arriba just després que l’equip gironí fos eliminat dels quarts de final de l’Eurolliga de la mà del Perfumerías Avenida. Segons la capitana, el primer que s’ha de fer és «oblidar» la competició europea, perquè la Copa «és una competició molt diferent i particular». A més, aquest any l’Uni, en cas d’arribar a la final, disputaria tres partits en només tres dies «un format al qual no estem habituades i haurem d’estar molt atentes en el primer partit contra Estudiantes». De fet, Palau explica que el partit contra les madrilenyes «em fa patir» perquè elles arriben «en un bon moment».

Aparcar l’Eurolliga per donar pas a la Copa amb menys d’una setmana és un canvi de xip important, però per a la base barcelonina «potser és millor tenir la Copa just després de quedar eliminades a l’Eurolliga». I és que en un esport com el bàsquet, com tots els altres, «podem plorar un dia, però l’endemà ja has de tornar a la feina». És cert que «la sèrie contra el Perfumerías Avenida ha estat bastant dura física i mentalment», no obstant això, també està contenta perquè «l’equip va caure de forma digna». A més, sap veure el costat positiu perquè afirma que «hem après moltes coses dels quarts de final de l’Eurolliga», que poden traslladar a la Copa.

Laia Palau creu que «si no controlem el rebot som un equip dèbil i hem de ser conscients d’això». Per aquest torneig, «l’equip ha de ser sòlid mentalment», com ja ho va ser en la sèrie contra les de Roberto Íñiguez. Tampoc s’ha d’oblidar que en la plantilla «hi ha molta gent jove i que no ha jugat mai la Copa» i, per això, «hem de transmetre el que representa tot això». Tanmateix, la capitana, com sempre, és ambiciosa i diu que «queden dos títols i volem lluitar per tot».