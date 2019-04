Barça i Atlètic poden fer un favor al Girona en la seva lluita pel títol de Lliga

El títol de Lliga fa setmanes que està decidit. És del Barça i només faltar saber quan el conjunt blaugrana podrà celebrar-ne la consecució matemàticament. Avui contra el Llevant sembla que pot ser el dia. El partit és a 3/4 de 9 però la jornada començarà molt abans. A 1/4 de 5 l'Atlètic de Madrid rep el Valladolid al Wanda Metropolitano i una derrota matalassera donaria ja el títol al conjunt d'Ernesto Valverde. L'empat faria que el Barça amb un punt contra el Llevant en fes prou també per celebrar la Lliga. Mentre que si l'Atlètic supera el Valladolid, el Barça haurà de fer el mateix amb el Llevant al vespre. Aquest darrer és l'escenari més desitjat per al Girona, que veu com dos dels seus rivals directes tenen avui partits complicadíssims.

El Barça vol, tant sí com no, tancar la carpeta de la Lliga avui i centrar-se ja en les semifinals de la Lliga de Campions de la setmana que ve contra el Liverpool. L'equip blaugrana té tots els jugadors de la primera plantilla disponibles tret del lesionat Rafinha. Valverde haurà de decidir si es decanta per una alineació titular o per un onze similar al que va presentar dimarts a Vitòria, on Messi, Arthur Melo i Jordi Alba van ser suplents, mentre que Rakitic va descansar. Tampoc no es descarta que Luis Suárez i Piqué, que encadenen tres partits (Manchester United, Reial Societat i Alabès) jugant els 90 minuts, puguin entrar a les rotacions. En aquest sentit Valverde va avisar ahir del perill del Llevant, que s'hi està jugant la permanència. «El Llevant és un equip que s'està jugant el descens i aquests conjunts són els que més punts treuen en el tram final. Preveiem un duel complicat, però ens estem jugant la Lliga». El tècnic del Llevant Paco López recupera Rochina sancionat dimecres contra el Llevant.

Mentrestant a Madrid, l'Atlètic intentarà allargar unes hores la celebració del títol de Lliga del Barça i intentar mantenir viva la competició una jornada més. Els matalassers han de guanyar el Valladolid al Wanda Metropolitano per no fer el Barça campió sense jugar. Si el títol és una quimera, les tres victòries consecutives li han valgut per deixar encarrilada la segona plaça, ja que té sis punts d'avantatge sobre el Reial Madrid a falta de quatre jornades. Aquest és el gran objectiu dels matalassers en aquest tram final de temporada. L'entrenador Diego Pablo Simeone tornarà a tenir les baixes del lesionat José María Giménez i del sancionat Diego Costa. El Valladolid recupera Antoñito però té el dubte de Calero. Keko Gontán contiua de baixa per lesió.