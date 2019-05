El Girona C podrà jugar la promoció a Tercera sense cap opció d'ascendir

El Girona C podrà disputar, finalment, la promoció d'ascens a Tercera divisió, tot i no tenir possibilitats de fer el salt perquè en aquesta categoria hi haurà el Peralada, descendit de Segona B, i fins que es digui el contrari, filial dels blanc-i-vermells. Finalment ahir la Federació es va pronunciar. La solució a la situació creada és que el Girona C promocioni (s'enfrontarà probablement al Manresa si l'Andorra confirma l'ascens directe diumenge), però no tindrà possibilitat de fer real l'èxit si l'aconsegueix. Per la Federació la plaça del Peralada és a Tercera, però com a equip descendit, fins el 30 de juny tindria la possibilitat de comprar una plaça de nou a la categoria de bronze, o aprofitar una renúncia, posem per cas. Com que això no se sabrà fins d'aquí un mes, el Girona C podrà promocionar. Però com que el Peralada no es mourà de Tercera, no hi podrà pujar.

Aquesta resolució va arribar posteriorment a la roda de premsa de Quique Cárcel. De la relació entre el Girona i el Peralada també en va parlar, tot i que sense entrar en detall. «Primer hem de pensar en àmbit esportiu com ens quedem. La nostra situació ha canviat i la seva també. Hem de pensar si, esportivament, això funcionaria o no. Volem que la part semiprofessional del club estigui el més amunt possible. És clar que els primers que ho sabran seran ells, sempre hi hem tingut una bona relació, i n'hem de parlar», va exposar, deixant entreveure que el futur de la filiació està a l'aire.

Doumbia

«Ha estat molt per sota del seu nivell. No va arribar al nivell òptim i vam trigar dos mesos a posar-l'hi. Tenia un rol difícil»

També hi va haver temps pels noms propis. I un dels que estava cantat que sortiria era el de Seydou Doumbia, fitxat l'estiu passat, i que no ha demostrat res. «Ja m'esperava la pregunta i abans que me la feu, ja en parlo jo», va dir Cárcel. «Així va explicar que «venia amb un rol difícil, a l'ombra de Stuani, i a més no va arribar en un nivell òptim. Vam trigar dos mesos a posar-l'hi. Aquí jo havia d'haver estat més viu. Ha rendit molt per sota del seu nivell». També va parlar de Patrick Roberts: «no li hem tret suc. No s'ha sentit important, pels motius que sigui». I de Raúl Carnero: «es va trobar una situació gens favorable, no li retrec res», va indicar, assegurant que no està «decebut» amb cap.

Portu i stuani

«Si fos per mi, me'ls quedava a tots dos. Al final ho dirà el mercat. Cada contracte és únic»

«Si per mi fos, me'ls quedava a tots dos. Són jugadors que han sigut molt importants. Al final parlarà el mercat, però a dia d'avui no ens ha arribat cap oferta», va dir Cárcel. Segons va afegir «la meva intenció és que es quedin el número més elevat de jugadors que estiguin preparats per l'objectiu». A més va deixar clar que «cada cas contracte és un món». De Seydou Doumbia va dir que «té dos anys de contracte. La seva situació ara canvia molt i haurem de prendre decisions».