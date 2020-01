Pep Lluís Martí «Haurem de fer una molt bona segona volta per pujar directe»

Pep Lluís Martí, sense perdre el somriure, només es va saltar el guió per felicitar el nou any als periodistes. Fet el tràmit, ja va advertir que ell no pensava variar el seu discurs. I un dia més, el seu anàlisi sobre la visita al Rayo i la situació de l'equip no va sortir del «partit a partit». «Comencem un any nou però el míster respondrà com sempre, no canviarà», va afirmar.



la segona volta



«El que hem de fer és un bon partit al camp del Rayo i sumar els tres punts, i després preparar el partit de Copa, i així successivament. Evidentment els números són els números, la distància amb els llocs d'ascens és la que és, però no ens podem dedicar a res més que no sigui el proper partit. Ara, evidentment (per pujar directe) haurem de fer una molt bona segona volta. Què vol dir fer una molt bona segona volta? Que l'equip estigui el més compacte possible, que siguem ordenats i que sapiguem defensar junts el més lluny de la porteria. El més important és intentar reduir el número de gols que encaixem. Si fem això, nosaltres tenim gol, tot i que en els dos últims partits no n'hem fet».



el rival



«El Rayo té molt bona plantilla. És l'equip amb més posessió de la Lliga, mou bé la pilota, arrisca molt i són molt combinatius. Però en moments puntuals també tenen les seves limitacions i nosaltres haurem de ser capaços d'adaptar-nos al partit i saber aprofitar les nostres ocasions».



les vacances



«Hem tornat amb les piles carregades, amb ganes de tornar a competir, contra un equip dissenyat per lluitar per l'ascens. Hi ha ganes que torni a rodar la pilota».



sanció aixecada al rayo



«Jo no puc canviar les decisions. N'estem al marge. L'ideal seria que tot fos una festa de futbol, cada vegada que la gent va als estadis. Que el públic anés a divertir-se, a veure gols, a passar-s'ho bé».



dues derrotes seguides



«Les dues últimes derrotes no han afectat l'equip. He vist uns jugadors amb ganes, hem fet una molt bona feina als entrenaments. Tenim ganes que arribi el partit contra el Rayo, i intentarem no deixar-los respirar».



l'afició



«Reconforta veure tants seguidors en l'entrenament a portes obertes. La il·lusió que intentem transmetre als aficionats cada diumenge, ells avui venint aquí ens han confirmat que també tenen la il·lusió d'anar escalant posicions a la Lliga».



mercat d'hivern



«Estem fent feina, mirant. Tenim una cosa molt clara: qui vingui ha de ser per millorar la plantilla, sinó, no vindrà ningú. És l'únic que puc dir. Aquest mercat és molt difícil. No és fàcil dur jugadors que puguin aportar més dels que ja tenim, que ja són molt bons. No tinc pressa. Tinc molt bons jugadors, una plantilla àmplia. Sortides? Ho anirem valorant».