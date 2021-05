Nova jornada de dol per al futbol gironí, la d’ahir, després que anit un tuit de l’exdirectiu del Girona Albert Mateos anunciés la sobtada mort de l’exjugador Pere Ventura «Peri», als 51 anys d’edat. Natural d’Anglès, es va formar a Montilivi on era un dels integrants de l’equip juvenil de l’any 1986 on hi destacaven jugadors com Esteve i Juli, que van acabar arribant com Peri al primer equip poc temps després. El servei militar el va enviar un any al San Fernando, però el juliol de 1989 va tornar-se a incorporar al club de Montilivi, que tenia Xavi Agustí com a entrenador. El mateix dia que Peri firmava també ho feien Sagué i Esteve, i s’estava a punt de tancar l’arribada de l’històric porter Josep Soldevila.

Tot i això la falta d’oportunitats i la seva presència testimonial van acabar provocant la marxa del futbolista, que va fer un any al Vilobí abans de començar aleshores una àmplia trajectòria per clubs de Segona B de tot Espanya. Va estar tres campanyes a l’Atlètic de Madrid B, sense opcions d’atrapar el primer equip, amb presència notable, i després va militar al Cartagena, el Cultural Leonesa, l’Hospitalet, Plasencia, Nàstic i Linares. Segons les dades del portal bdfutbol, va disputar 327 partits de lliga a la que fins aquesta temporada ha sigut la categoria de bronze del futbol espanyol, en la posició de migcampista. El juny de 2005 va assumir el repte de dirigir el Banyoles ja com a entrenador, a Primera Catalana, club on havia jugat en la recta final de la seva carrera. El tuit inicial de Mateos va trobar moltes respostes de condol pocs minuts després. Des de l’Hospitalet, per exemple, on va jugar dos cursos (96/97 i 98/99), el recordaven com «un jugadoràs de tècnica exquisida, superfiable en els penals i les faltes».

La mort de Peri Ventura s’ha produït quan el futbol gironí encara plora la desaparició de l’exporter del Barça i del Màlaga, Francesc Arnau. El garrotxí, de 46 anys, va morir divendres a la nit a Oviedo, on exercia de director esportiu del club, i va tenir dilluns un emotiu i multitudinari comiat a les Planes, la seva localitat natal. A l’acte hi van ser presents desenes d’excompanys seus a l’elit del futbol com Carles Puyol, Guillermo Amor, Celades i Carles Busquets, entre d’altres.