Un dels pilars del projecte dels propietaris del Girona és des de fa anys el planter. L’aposta pel futbol base ha estat forta els darrers temps fins a crear una estructura sòlida i veure’n els primers fruits al primer equip (Valery, Terrats, Kebé, Arnau Martínez...). La idea no es tocarà aquesta temporada amb una ferma intenció de continuar llaurant i construint el Girona del futur. Tanmateix, tornar-se a quedar a les portes de Primera Divisió, amb l’allau d’ingressos que hauria representat, faràque l’Acadèmia no esquivi el reajustament que patirà el club. La retallada no serà dramàtica però sí que caldrà que el futbol base s’adapti a la realitat del club. «Com totes les estructures del club, l’Acadèmia s’haurà de reajustar. Tot i això, l’aposta continua sent sòlida i molt forta. Tenim una base estructural i de potencial que no perdrem», assegura el director de l’Acadèmia, Albert Síria.

El Girona mantindrà la Residència de les Hortes un any més. Ho farà, això sí, sense tenir-hi tants jugadors residents, perquè es perdran entre 7 i 8 places per a joves futbolistes. En aquest sentit, Síria reitera que malgrat «la cirurgia» que hi haurà en algunes situacions, la partida econòmica pel futbol base «serà prou important com per mantenir una estructura sòlida i de futur» i «no implicarà pèrdua de potencial».

El primer equip ja ha començat la pretemporada i d’aquí poc també s’hi posaran el filial i el juvenil. El filial competirà a la nova Tercera RFEF després que s’escapés l’ascens el curs passat a darrera hora. Tot i això, Síria fa un balanç positiu del curs 20-21 del Girona B. «Tothom mira les classificacions i ascensos però l’aspecte determinant és el creixement individual dels jugadors per progressar cap al futbol professional. Aquest és el baròmetre que ens fa estar contents de com ha anat la temporada», exposa.

El salt al primer equip de Kebé, Terrats i Arnau són, doncs, la millor notícia del curs per un filial que continuarà sota la batuta d’Àxel Vizuete. «Fa temps que fa bona feina. Ha evolucionat molt i ho ha de continuar fent en eñl marc estructural de l’Acadèmia». En aquest sentit, Síria revela que el Girona B 21-22 estarà format bàsicament per «ple de talent jove». Així, pujaran del juvenil Lluc Matas, Oriol Comas, Loic Williams, Jordi Palacios, Ricard Artero, Nil Sauret, Gabri Martínez, Adrià Méndez, Iván Zamorano, Richmon Dapaah i Dawda Camara. També hi haurà algun fitxatge a més a més del que ja ha transcendit d’Arnau Ortiz (Peralada).