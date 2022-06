Borja García té el genoll afectat i Baena podrà jugar contra el Tenerife

La mala notícia del partit d’ahir a l’estadi d’Ipurua va ser, sens dubte, la lesió de Borja García. Si en l’última jornada al camp del Burgos, el madrileny abandonava la gespa plorant conscient que s’havia fet mal i es podia perdre el play-off, ahir la història es tornava a repetir. Míchel va reconèixer al final del partit que l’exjugador de l’Osca havia forçat i havia jugat amb una contractura muscular a l’abductor. Tot i això, un mal gest al genoll en una caiguda a l’àrea local el va deixar fora de combat per a la segona part i qui sap, si per la resta del play-off. «Ens preocupa» deia Míchel al final del partit en roda de premsa. Qui tampoc va acabar el matx va ser Álex Baena. L’andalús, tanmateix, estava carregat muscularment i, d’acord amb el cos tècnic va decidir no arriscar més per no trencar-se i perdre’s la final de la promoció d’ascens.