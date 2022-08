Més problemes per aparcar els dies de partit a Montilivi

Girona es prepara per a l’estrena a Primera divisió. L’Ajuntament ha presentat el dispositiu de mobilitat que s’articularà a la ciutat els dies de partit i que afectarà directament a la zona de Montilivi ampliant el perímetre restringit. En conseqüència, hi haurà més dificultats per aparcar en cas d’anar-hi amb vehicle privat. La nova àrea de seguretat, pensada per evitar el col·lapse i les molèsties que puguin ocasionar als veïns l’arribada de milers de persones a l’estadi, es posarà en marxà aquest dilluns coincidint amb el debut dels de Míchel Sánchez a casa contra el Getafe (22 h).

El nou perímetre de seguretat ha estat dissenyat per la policia. Segons explica la regidora de mobilitat Marta Sureda, s’ha fet «basant-se en l’experiència de les passades dues temporades a Primera». «Hi ha petits canvis respecte la darrera etapa a la màxima categoria, però són per millorar el que ja hi havia estipulat. També hi ha hagut reunions amb altres ciutats per conèixer com afronten situacions d’aquesta magnitud», comenta.

L’accés a Montilivi estarà restringit amb una àrea delimitada pels cossos de seguretat que anirà des de l’avinguda de Montilivi amb carrer de Josep Maria Corredor i Pomés; carrer de la UdG amb carrer de Santiado Cocquard; carrer de l’Església de Sant Miquel amb carrer de Puigsacalm; i carrer del Mas Barril amb carrer de la Riera Palagret. Anteriorment, el tall de seguretat era més estret.

Sureda confirma que «el dispositiu ha estat pensat per provocar les mínimes molèsties possibles als veïns -no afectarà l’accés a cap habitatge- i perquè la ciutat no es col·lapsi». «No és només un dispositiu que marca on es pot aparcar o no, sinó que hi ha tota una sèrie de recomanacions enfocades a agilitzar la mobilitat», insisteix. En aquest sentit, es proposa als aficionats dirigir-se amb temps cap a l’estadi (les portes s’obriran dues abans de l’inici del partit, a les 20 h) i o bé anar-hi a peu, en bicicleta o moto o bé amb l’autobús especial que habilitarà el club. La línia anirà des de l’avinguda Ramon Folch fins a Montilivi, fent totes les parades habituals de l’L2 al carrer de Barcelona. A més a més, pararà als aparcaments dissuasius del Mas Gri i del Pavelló de Palau que són els recomanats per estacionar si finalment s’opta per anar-hi amb cotxe. L’autobús tindrà una freqüència de pas de 10 minuts, des de dues hores abans del partit fins que s’hagi buidat l’aforament de l’estadi (el total és de prop de 14.000 persones), i serà gratuït per als socis del Girona. Si no, el preu del viatge serà de 70 cèntims.

Alhora, s’especifica que les persones amb mobilitat reduïda podran estacionar a les places d’aparcament reservades i, si el titular de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda no és qui condueix, aquestes podran accedir fins a la rotonda de Montilivi però el vehicle no podrà romandre estacionat a prop de l’estadi. El perímetre de seguretat serà efectiu a partir de tres hores i mitja abans del partit fins a una hora i mitja després de finalitzar-lo.