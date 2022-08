El Girona es retrobarà amb Portu

Va deixar un buit força gros quan va marxar de Montilivi. Després de tres temporades deixant a tothom bocabadat amb el seu futbol, Cristian Portugués Portu va fer les maletes el juny de 2019 per continuar jugant a Primera Divisió un cop consumat el descens del conjunt blanc-i-vermell aleshores dirigit per Eusebio Sacristán. La Reial Societat va pagar 10 milions d’euros al Girona per fer-se amb els serveis del murcià, que va convertir-se en el traspàs més car de tota la història del club. Tres anys més tard, encara ho continua sent. El jugador, que va continuar la seva carrera a l’elit amb els bascos, tornarà demà a l’estadi gironí i ho farà vestint la samarreta del Getafe, on s’hi ha incorporat aquest estiu en qualitat de cedit.Els números parlaven per si sols. Portu va arribar procedent de l’Albacete i en va tenir prou amb una temporada per convertir-se en un dels referents de l’equip. El mitjapunta de Beniel va ser un dels protagonistes de l’ascens del 4 de juny del 2017, sent una peça clau en l’atac després d’anotar vuit gols aquell curs. A Primera tampoc va deixar de repartir alegries. Ja hi havia debutat amb el primer equip del València l’any 2014 -estava al filial-, però fins aleshores allò havia estat anecdòtic amb un partit i poc més de 60 minuts. Va ser a Girona on realment va demostrar que tenia cabuda a la màxima categoria del futbol espanyol. En l’estrena a Primera va participar en 37 partits oficials i va ser l’autor d’onze gols -un dels quals segur que el recordarà tota la vida perquè va permetre la victòria contra el Reial Madrid a Montilivi (2-1). Mentre que en l’últim curs al club també va participar en 37 duels, anotant un total de 10 dianes.

La seva capacitat golejadora va despertar l’interès de diversos clubs i finalment va ser la Reial Societat qui va apostar-hi més fort pagant uns 10 milions per fitxar-lo en propietat. A Anoeta també va fer feina. Portu hi va estar les darreres tres temporades en les quals va aconseguir posar-se a l’afició del conjunt basc a la butxaca amb el seu esperit lluitador. El primer exercici va disputar 41 partits, va marcar 7 gols i va guanyar la Copa del Rei. El següent ídem, amb 38 duels i 8 dianes. D’altra banda, el curs passat no va oferir tant rendiment i va veure menys porteria del que estava habituat: només va marcar dos gols per contra dels 42 partits que va jugar. Aquest cop, però, li va tocar ser suplent en nombroses ocasions per l’alta competència que hi havia a la plantilla. En conseqüència, entre la Reial Societat i Portu van decidir que el millor seria un canvi d’aires. Primer es va plantejar una sortida en forma de venda, però com que té contracte amb el club basc fins al 2024 no es va aconseguir arribar a cap acord i finalment va ser cedit al Getafe. Això sí, els madrilenys es guarden una opció de compra obligatòria al voltant d’uns 3,5 milions d’euros i mig milió més en variables. Durant la pretemporada ha estat una de les sensacions de l’equip de Quique Sánchez Flores i ara espera demostrar-lo de nou a la Lliga. Els retrobaments Des de la marxa de Portu han canviat molt les coses a Montilivi, però tot i així el murcià es retrobarà demà amb alguns excompanys. Juanpe Ramírez, Borja García -els únics supervivents del primer ascens-, Bernardo Espinosa, Cristhian Stuani, Aleix Garcia i Valery Fernández l’esperen a l’estadi.