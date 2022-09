L’argentí Paulo Gazzaniga (Fulham) es convertirà en nou porter del Girona

Tancada la via d’Álvaro Fernández, que ahir va ser presentat com a nou jugador de l’Espanyol, el Girona es mou a contrarellotge per intentar tancar la incorporació d’un, o dos, porters que facin competència a Juan Carlos. En aquest sentit, mentre es continua pendent de si Agustín Rossi (Boca Juniors) aconsegueix la nacionalitat italiana i no ocupa plaça d’extracomunitari, el club ja té lligat Paulo Gazzaniga (Fulham). El Girona ja tenia encarrilat, a l’espera d’uns petits serrells, la incorporació del porter argentí, amb passaport italià. De fet, Gazzaniga havia d’arribar ja ahir a la nit a terres gironines per sotmetre’s avui a la revisió mèdica i ser anunciat.

De 30 anys i 1’96m., Gazzaniga es retrobarà a Girona amb Míchel Sánchez. Tots dos van coincidir al Rayo Vallecano la temporada 2016-17 a Segona Divisió en què l’argentí va ser el titular (34 partits). Format al planter del València, Gazzaniga va passar pel Gillingham d’on s’incorporaria al Southampton amb qui va disputar 21 partits a la Premier League entre el 2012 i el 2016. DEsprés de la cessió al Rayo, l’argentí es va incorporar al Tottenham on va estar-s’hi tres temporades i m itja (27 partits) i va ser subcampió de la Champions League. Al gener del curs 20-21 va tornar a la Lliga per jugar a l’Elx i l’estiu passat va fitxar pel Fulham amb qui va ascendir a la Premier (15 partits). Enguany, la presència de Rodak i Silva l’hava relegat al serel tercer porter.