Míchel acaba fart amb l’arbitratge

Derrota al Villamarín. El Girona fa mèrits per puntuar però el Betis l’acaba superant. 1 Oriol Romeu s’escapa de Canales amb una pilota. F

2 El delegat Javier Galiano s’endú Míchel després de ser expulsat per protestar. F

3 Rui Silva atrapa un xut de Taty Castellanos. F

Míchel està vivint amb el Girona situacions que no havia patit mai com a entrenador. Ahir el madrileny va veure targeta vermella directa al minut 21 per protestar una acció a l’àrbitre. En concret per dir: «Sembla que aneu de verd», segons va reconèixer ell mateix després del partit. Aquestes paraules van arribar després que el col·legiat Ortiz Arias xiulés un penal rigorós per una caiguda de Rodri en contacte amb Bernardo, que va ser amonestat amb groga, a l’àrea blanc-i-vermella. I tot seguit el línier s’equivoqués a l’hora d’aixecar la banderola en una jugada de fora de joc. «No crec que sigui motiu d’expulsió. Tots ens hi juguem molt i marxem amb una situació incòmoda que no mereixíem», va comentar. Per la seva part, l’àrbitre va escriure a l’acta que el motiu per expulsar-lo havia estat dir a un dels assistents «i aquest fora de joc no l’heu d’aguantar? Què passa que aneu vestits de verd?» i va afegir que Míchel ho havia fet «en clara actitud de befa insinuant que l’equip arbitral vesteix amb la samarreta del Betis Balompié».

«Estem en la mateixa lliga que Madrid, Barça i la resta. Veig un error arbitral. Per les expulsions demano perdó una altra vegada, però hi ha formes d’actuar. Podem tenir una relació més fluïda amb els àrbitres perquè alguns són capaços de calmar-te i d’altres de treure’t fora de si. El que he dit és el que he dit. No m’he posat amb ningú ni he insultat a ningú. El comentari ha estat lleig», va insistir. Alhora, va manifestar que «estic molt dolgut perquè em perdré dos partits». El segon entrenador Salva Fúnez haurà d’ocupar el lloc de Míchel contra la Reial Societat i l’Atlètic de Madrid.

«La sensació no és positiva pel resultat, però per la resta sí. Hem merescut més. El treball ofensiu ha sigut molt bo i el defensiu, també. En línies generals hem tapat bé el seu joc i hem sigut capaços de controlar els seus atacs. Me’n vaig satisfet amb la idea, el joc i la personalitat de l’equip, i molt trist amb el resultat. Fa ràbia perquè d’aquí a deu setmanes només recordarem els punts, i no hi són. En dues accions puntuals que no podem controlar hem perdut el partit».

«En el tu a tu hem sigut un equip totalment reconeixible i que ha merescut més. L’equip ha fet una feina brutal, si no tens la capacitat de generar tantes ocasions contra un equip que a vegades et treu la pilota i t’obliga a córrer. En moltes fases del joc hem sigut capaços de dominar contra un dels equips més en forma de la lliga, i els hem fet sentir incòmodes. Però és clar, són un gran equip i també et generen. En general el partit ha sigut més per nosaltres. Aquest estadi és increïble, no m’ha agradat estar lluny de la meva gent».

«Ha sigut una situació molt inversemblant. És un error, els jugadors els cometen. Hi ha partits en què ens ha donat la victòria, però el d’avui -ahir per al lector- ha sigut un error contra el qual no hem pogut reaccionar. No hem tingut temps a col·locar-nos, era una situació molt clara contra el porter i Borja ha definit molt bé. Ha sigut així i no passa res. Nosaltres seguirem treballant, humils i amb el cap amunt. Podem millorar molt i hi ha coses que no podem controlar».

«Els horaris els posen les teles i hem d’adaptar-nos, tot i que feia molta calor i el jugador ho ha patit. En un altre horari potser hauríem donat més espectacle».