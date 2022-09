El cruyffisme, per Oriol Romeu

Oriol Romeu ha sigut la gran estrella de la inauguració del Cruyff Court de Lloret de Mar, però la seva notorietat ha passat a un segon pla per gaudir realment del moment: ja fos signant un munt d’autògrafs a menuts i no tan menuts, fent-se fotos amb els seus seguidors o llançant penals (un nen fins i tot n'hi ha aturat un). El migcampista del Girona ha apadrinat el camp de futbol d’ús lliure que la Fundació Cruyff ha construït a la localitat de la Selva (el projecte es va iniciar l’any 2014 i actualment compta amb més de 275 terrenys de joc) amb la voluntat de fomentar els valors de l’esport i, de retruc, evitar el sedentarisme i prevenir l’obesitat infantil. Tenint en compte que va formar-se a la Masia, al jugador d’Ulldecona li ha fet «molta il·lusió» participar en l’acte d’aquesta tarda amb els alumnes de les escoles Pompeu Fabra i Àngels Alemany per continuar expandint el llegat social de Johan Cruyff. «Va ser un mestre i un exemple per tots. Soc d’un poble petit (Ulldecona) i, quan vaig començar a jugar, allà teníem unes altres condicions. Havíem de buscar-nos la vida amb sabates o ampolles per crear els pals de la porteria... En canvi, aquí és una passada. La prioritat és gaudir amb passió. Si treus el màxim i aprofites el temps invertit, el resultat final no importa tant», ha dit.

Romeu ha aprofitat per valorar el moment del Girona, que, després de completar un stage per l’aturada de seleccions, continua preparant el partit d’aquest diumenge contra la Reial Societat a Montilivi. «Durant la setmana internacional hem tingut més temps per treballar i conèixer-nos. Molts érem nous, però ens ha ajudat a assentar-nos una mica més. Ara venen partits durs i complicats, i tenim ganes de veure en quin nivell estem. Tant de bo puguem continuar en la mateixa línia. La Reial és un rival fort i dur, del qual sabem la intensitat amb la que juga i els bons futbolistes que té. Haurem d’igualar-ho per crear-los problemes», ha explicat.

El migcampista ha insistit que «hem competit molt bé i és la línia a seguir»: «Al camp del Betis va ser un partit molt ben disputat contra un molt bon equip que se’ns en va anar per un detall. Seguim treballant i plantarem cara tant a la Reial com a l’Atlètic de Madrid. Amb la nostra idea els punts ens acompanyaran, no hi ha cap dubte. Som un equip valent, que sap jugar a futbol, defensa bé i que vol competir contra qualsevol». A més a més, s'ha referit a la reincorporació de molts dels lesionats. «Cada vegada hi ha més jugadors preparats i el míster té opcions per poder tirar l’onze, fins i tot per rotar o buscar un sistema diferent. Aviat tindrem més flexibilitat, opcions i millor rendiment de l’equip», ha assegurat.

Romeu ha afegit que «el jugador físicament està preparat pel que ve perquè donem les càrregues necessàries al cos». Alhora, ha parlat de les errades que han fet perdre punts al conjunt blanc-i-vermell en aquest inici de temporada: «Quan tens tanta possessió i crees tantes ocasions com hem estat fent, saps que has de continuar fent una mica el mateix. Si l’equip segueix sent sòlid defensivament i crea ocasions, arribaran els punts perquè això és el més important. Hem concedit molts pocs gols. Tenim bones sensacions».