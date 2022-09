Els sis errors controlables que han restat excessivament en l’inici de curs

A Primera Divisió, ningú no perdona res. El Girona ho ha comprovat des de la primera jornada de lliga en el seu retorn. A la mínima que ha fallat, el rival ho aprofitat i l’ha superat malgrat haver fet esforços per endur-se el partit. Va ser a València, contra el Celta, a Mallorca... I diumenge passat davant el Betis al Benito Villamarín. Sempre, a excepció de l’empat a Son Moix, amb derrota per un únic gol de diferència. Sis errors controlables han restat excessivament a l’equip de Míchel Sánchez, que ha començat l’estada a les instal·lacions de Royalverd per continuar treballant en l’aturada de seleccions amb set punts de 18 possibles.

Derrota per la mínima per un gol de penal de Carlos Soler

El Girona va sortir escarmentat de la seva estrena a la màxima categoria. El conjunt blanc-i-vermell va encaixar una derrota per la mínima per culpa d’un gol de penal de Carlos Soler. Una falta a la frontal comesa per Samu Saiz després de perdre la pilota va ser servida per Castillejo i l’esfèrica va topar amb el braç de Valery dins l’àrea. L’escalenc va aixecar el colze inconscientment per protegir-se la cara, fent que l’àrbitre assenyalés la pena màxima just abans de marxar al descans. A la segona part, els de Míchel van millorar però no van ser capaços de marcar a un rival que s’havia quedat amb deu per l’expulsió de Cömert al minut 50.

Iago Aspas decideix el partit amb un gol solitari

El davanter gallec, tot sol, va castigar el Girona amb una diana a l’inici de la segona part en el que va ser un partit molt igualat però sense encert per part dels blanc-i-vermells. Després que Juanpe cedís massa fàcilment i Carles Pérez li guanyés la posició per assistir Aspas, que va encarregar-se de la resta davant la porteria de Juan Carlos.

Raíllo avança els balears en una acció on falla David López

Un gol de Samu Saiz de penal va salvar els mobles al temps afegit en un altre bon partit dels de Míchel. Una badada de David López en el marcatge en un córner va provocar la diana de Raíllo al minut 86. En conseqüència, se’n podria haver anat tot en orris però el Girona va saber reaccionar per esgarrapar un punt molt valuós.

Borja Iglesias no perdona amb un penal i un regal de Samu

El Girona va aconseguir el que cap equip de la lliga havia fet fins ara després de superar la porteria de Rui Silva al Villamarín amb un gol d’Arnau que va servir per avançar els de Míchel. L’eufòria va durar poc perquè l’àrbitre va assenyalar un penal tant discutible com evitable per part de Bernardo. El Panda no va fallar com tampoc ho faria després de rebre un regal de Samu Saiz a la segona part, amb una assistència suïcida del jugador del Girona.