De companys a rivals en cinc dies

La Reial Societat arribarà a terres gironines amb la gran novetat de Carlos Fernández, recuperat d’una greu lesió de genoll que l’ha tingut fora de combat més de mig any. A la convocatòria s’espera que hi siguin també tots els jugadors que han tingut partits durant aquesta aturada, el japonès Take Kubo, el noruec Sorloth i Pacheco i Turrientes, internacionals sub21 amb la selecció espanyola. Aquests dos últims es retrobaran a Montilivi amb Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme, els dos únics futbolistes el Girona, juntament amb Joel Roca (sub19), que no han parat durant aquesta finestra. De fet, dimarts a Osca, Arnau, Riquelme, Pacheco i Turrientes formaven com a titulars a l’onze d’Espanya sub21 que va superar Noruega (3-0) i demà seran rivals.

Des del club sempre es diu que és una bona notícia tenir jugadors convocats a les seleccions perquè és senyal que s’estan fent les coses bé. Les darreres tres temporades, a Segona Divisió, com que la competició no s’aturava, el Girona veia com en cada aturada perdia, alguns dels seus millors homes com per exemple, Mojica, Stuani, Bárcenas, Arnau o Baena, entre altres. Ara a Primera és diferent. La Lliga s’atura i l’impacte no és ni de bon tros comparable. Tot i això, els clubs sempre pateixen per si hi ha lesions durant els partits internacionals. En aquest sentit, en principi el Girona no han de plànyer-se per cap incidència física dels seus futbolistes. No pot dir el mateix la Reial que ha perdut Ali Cho, lesionat amb França sub21. A més a més, Arnau i Riquelme arribaran una mica més descansats que els seus companys Pacheco i Turrientes. En els dos partits de la sub21, contra Romania i Noruega, Arnau va ser titular i va sumar 146 minuts (62 i 84) mentre que Riquelme en va acumular 90 (45 i 45). Per contra, els jugadors de la Reial arribaran una mica més carregats. D’una banda, Turrientes n’ha sumat 130 (46 i 84) mentre que el central Pachecho és el que més ha jugat: 170 (84 i 86).

Imanol Alguacil també haurà de veure com estan els altres internacionals. Kubo va disputar 68 minuts contra els Estats Units a Düsseldorf (Alemanya) divendres passat però no va competir davant l’Equador. Un xic més cansat arribarà el noruec Sorloth, que va ser titular en els partits de Nations League contra Sèrbia i Eslovènia i va acumular 152 minuts (62 i 90).