El web de Diari de Girona oferirà la transmissió dels partits de Josep Guardiola

A partir de demà, amb el Girona-Reial Societat (18.30), els partits del Girona FC a la Lliga Santander es podran escoltar en directe, amb la narració del periodista Josep Guardiola i tot l’equip d’@elgironajuga, al web del Diari de Girona (www.diaridegirona.cat). S’estrenarà un nou directe per escrit, elaborat per periodistes de la redacció d’esports, i també s’oferirà la possibilitat de connectar amb la transmissió que Guardiola fa a IQuart FM i a la plataforma Radioesports.cat. És aquest un primer pas d’un paquet de novetats que en les properes setmanes s’aniran desgranant, relaciones amb la secció d’esports del diari, que tenen com a objectiu acostar encara més l’actualitat i el dia a dia dels clubs als lectors.

D’altra banda aquest cap de setmana tornen els suplements Diumenge Esportiu i Dilluns Esportiu. Superat el període de vacances, i amb l’inici de l’ACB, la Lliga Femenina, i totes les categories del futbol amateur, els lectors trobaran tota la informació en ambdós suplements, que oscil·laran entre les 8 i les 16 planes en funció de l’actualitat. El número del retorn, que es publicarà demà, portarà entre d’altres continguts tota la informació del Tenerife-Bàsquet Girona i la prèvia del Girona-Reial Societat de demà a Montilivi .