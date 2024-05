Eleccions a Catalunya 2024, en directe | Informació i resultats del 12M

Veray (PP): "L’obtenció dels diputats pot anar de pocs vots”

Jaume Veray, el cap de llista del PP per Girona, ha insistit una altra vegada en concentrar el vot “perquè a Girona, com va passar a les generals, l’obtenció dels diputats pot anar de pocs vots”. A més, Veray ha incidit en la seguretat “perquè la gent al carrer ens parla de com ha augmentat la inseguretat i per nosaltres és una prioritat resoldre-ho”.