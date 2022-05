PARTICIPACIÓ DE LES ESCOLES I HOMENATGE A tres GRANS FIGURES

A la revista oficial de Temps de Flors s’informa també de la participació de les escoles de la ciutat amb moltes activitats que es realitzen a les aules i amb projectes diversos en el marc del festival, com el de la Zona U (carrer Nou) o el projecte que des de fa 22 anys promou l’Ajuntament de Girona a través de La Caseta - Serveis Educatius de Girona. Alguns centres educatius hi participen també amb projectes propis dins de la mostra.

També la mostra servirà aquest any per retre un sentit homenatge a les figures de Josep Tarrés, M. Assumpció Plana –més coneguda com a «senyora Campistol»- i Anita Claret, ambdues desaparegudes en els darrers anys i que havien mantingut sempre una implicació màxima en la mostra. Precisament, a la revista oficial es fa esment a aquest fet i s’assegura que «tant una com l’altra formaven part del nucli històric de la mostra floral, al costatde Maria Cubarsí, i hi havien participat al llarg de les diferents edicions. Alguns dels últims muntatges en què va participar M.Assumpció Plana es van poder veure a la capella del Pilar de l’església del Carme, mentre que Anita Claret va formar part del projecte de les escales de l’església del Sagrat Cor els darrers anys». Aquest any i com homenatge i record hi haurà una proposta floral en homenatge a Claret. En la seva salutació i inclosa en la revista oficial, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas destaca que han estat «persones molt importants per la història de Temps de Flors. Cal tenir sempre presents les arrels per fer brotar el millor que tenim com a societat, i la mostra floral no seria realitat sense la feina dels qui en van ser els pioners».