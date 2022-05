L’únic pati privat de Temps de Flors: un projecte «caòtic i bonic, com la vida»

Hi ha normalitat a Girona, Temps de Flors, però no del tot. Falten espais respecte a l’esdeveniment en època de prepandèmia. I sobretot, manquen els patis privats d’edificis senyorials del Barri Vell que estan tancats durant l’any i que solen ser els grans reclams de la mostra perquè són visitables. Però sí que n’hi ha un que obres les portes i llueix un projecte floral: la Casa Sambola. Pla Dalmau, del carrer de la Força. S’hi pot observar una noia africana amb una llarga cabellera de flors de diferents colors que envolta l’escala comunitària. El projecte s’ha batejat com a Ramé. És una paraula d’origen balinès que fa referència «a alguna cosa que és caòtica i bonica al mateix temps, com la vida».

El projecte és obra del servei de rehabilitació comunitària Gironès - Pla de l’Estany (IAS) amb Marta Pou Ribas (Flow Creacions) i l’artista visual i educador artístic «Rice», que és qui va fer un taller als usuaris del servei. Mentre elaboren el projecte comparteixen mirades i converses amb alguns veïns de l’edifici. Per exemple, una noia que marxa a córrer i una senyora que marxa a passejar el gos. «Rice» i el Servei de rehabilitació comunitària havien treballat ja junts. Van dibuixar un gran mural amb diverses cares en una paret a les hortes de Santa Eugènia que cridava al respecte la diversitat. El projecte, que formava part del festival d’art urbà Monar’t, va ser vandalitzat poc després d’estar enllestit per algú que va decidir desfigurar, amb pintura vermella, una de les cares de l’obra. Dins dels 119 projectes i 107 espais que formen part de Temps de Flors, que comença avui, hi ha altres indrets interiors però cap forma part d’un edifici privat amb veïns. Són monuments que pertanyen a administracions i institucions com ara els Banys Àrabs o els soterranis de la Catedral. L’Ajuntament ha fet una crida a tenir precaució per evitar aglomeracions, respectant els itineraris que s’han ideat i, posant-se la mascareta quan es detecti que hi ha molta gent, tal com ha recordat l’alcaldessa, Marta Madrenas. Confiança en l’èxit Madrenas, ha assegurat que tenen «bones expectatives» d’assistència per als propers dies. Malgrat tot, Madrenas creu que és aventurat donar previsió de xifres d’assistència o assegurar que es recuperaran nivells similars als anteriors de la pandèmia. Tot i així, l’alcaldessa confia en què els deu dies que durarà Temps de Flors siguin «exitosos» perquè és «una cita imprescindible en termes de PIB per a la ciutat».