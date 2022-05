Queixes per un projecte en època de cria i pol·linització

Els naturalistes de Girona s’han queixat per la instal·lació que s’ha fet a sota de la plaça Catalunya en plena època de pol·linització i de cria de moltes espècies. Es tracta d’un projecte on apareixen tres tentacles d’un calamar que abracen la riba del riu Onyar i que serveix per explicar una llegenda. Els president de l l’ANG, Adrià Compte denuncia que per Temps de Flors se ceguin les flors i la biodiversitat dels marges, dels parcs i jardins i del riu Onyar» en definitiva, en plena efervescència de la vida». Fins i tot hi han trobat ous d’ànec.