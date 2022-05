El Saint George’s School de Girona brilla en el campionat català de robòtica

La final de la sisena edició del Campionat de Robòtica de Catalunya, Robocat, es va celebrar ahir al matí a l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona per primera vegada després de dos anys sense celebrar-se per culpa del Covid. Es tracta d’una competició de robòtica entre escoles i instituts (tant públics com privats) d’arreu del territori català que va néixer amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge de robòtica i programació entre els joves independentment de l’edat, el sexe , la situació socio-econòmica o la capacitat acadèmia, i que enguany s’ambientava en la figura dels Castellers «per unir l’univers casteller i la cultura popular catalana amb la robòtica», tal com afirmava Guillem Martínez Roura, president i portaveu de Robocat. Aquest any, l’escola Saint George’s School va ser el gran protagonista del concurs, ja que dos dels seus grups van guanyar el primer i el segon premi en la categoria junior.

Després de dos anys aturat per la pandèmia, el Robocat va tornar a engegar els engranatges a l’edició d’ahir, que va estar marcada per una alta participació. En total, es van presentar més de 500 participants de tot Catalunya (des de Terres de l’Ebre fins el Berguedà) agrupats en 84 equips i dividits en tres categories: la junior, on compateixen els alumnes de cinquè i sisè de primària i els de primer i segon d’ESO; la sènior, que agrupa els de tercer i quart d’ESO i els alumnes de batxillerat i cicles formatius i, finalment, la categoria d’adults. En la primera categoria, l’equip «Electro Wolfs» i el «Robo Machiners» de l’escola gironina Saint George’s School van obtenir el primer i el segon premi, per davant de «q-tech daina-isard 3», de l’Escola Daina-Isard, d’Olesa de Montserrat. En la categoria sènior l’escola montserratina va tornar a optar pel tercer premi, mentre que el segon guardó va anar en mans de l’equip «Vinyet Market», de l’Institut Vinyet de Sitges, i el primer per «Font del Ferro 3», de l’Institut Font del Ferro de Palafolls. Pel que fa la categoria d’adults, «Balmesbot» va ser qui es va endur el primer i únic premi. Martínez va celebrar que l’edició d’enguany gaudís «d’una gran participació femenina, també entre els equips guanyadors». Concretament, un 40% dels concursants eren noies, una xifra molt superior a la d’altres anys. Al mateix moment, també es mostrava molt content d’haver aconseguit «democratitzar la robòtica» i que molts instituts amb pocs recursos poguessin gaudir de beques que cobreixen els desplaçaments i el material per a poder participar al concurs.