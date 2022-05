Es desprèn un tros de la columna de ventilació i llum de la plaça Miquel Santaló

Un tros de l’enorme fanal que hi ha al mig de la plaça Miquel Santaló de Girona va caure ahir dimecres al matí a la via pública, sense causar ferits. En concret es va desprendre una placa de metacrilat de la part baixa del ‘element cilíndric, conegut popularment, per molts gironins com a «porro» per la seva forma similar a una cigarreta.

Segons l’Ajuntament, es va fer una inspecció per veure què havia passat es van acabar retirant totes les peces de la base per evitar el risc que algun tros més acabés caient a terra i acabés provocant algun tipus de dany major. A mes a més, es va impedir el pas a la zona amb un conjunt de tanques a l’entorn del fanal. En aquesta inspecció es va determinar que la caiguda no seria a conseqüència d’un acte vandàlic sinó de l’envelliment del material. S’estan valorant mesures provisionals i urgents per protegir la part de columna que queda exposada ja que ha quedat un forat al descobert. El fanal actua també com a sortida de fums de l’aparcament soterrat que hi ha a la plaça, a banda de fer de punt d’il·luminació de la plaça. Tanmateix però des de fa un parell d’anys, la columna no fa llum. L’Ajuntament va decidir que deixés d’il·luminar com a mesura per intentar resoldre un conflicte amb la seguretat dels treballadors que haurien de fer-ne el manteniment de manera que sigui compatible amb la llei de prevenció de riscos laborals. L’aire provinent dels vehicles de l’aparcament es considera que no és prou net quan passa pel conducte on coincideix amb la instal·lació que fa funcionar els llums. A inicis dels anys noranta una operació urbanística va servir per crear aquesta plaça, que va incorporar l’hotel en un lateral i un aparcament soterrat. En aquells moments, el barri de l’Eixample era una zona molt mancada d’espais públics lliures i l’actuació servia per esponjar l’indret.