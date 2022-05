Matí caòtic a les estacions de tren de Girona

Els actes vandàlics que es van produir ahir a les vies de l'AVE al seu pas per la província de Girona segueixen portant cua.

Aquest matí està essent caòtic a les estacions de tren de Girona. Ja que, d'una banda, hi ha trens AVE que no circulen i de l'altra, perquè s'estan desviant els viatgers als combois del tren convencional, és a dir, a Rodalies i trens Mitja Distància i de l'altra, hi ha retards en els que s'hi es mantenen.

Els usuaris d'aquest transport públic es mostren molt molestos i indignats pels fets i sobretot, perquè segurament no arribaran a temps a la seva destinació.

El motiu d'aquestes alteracions en el servei, segons Renfe, són encara els actes vandàlics d'ahir que fan que els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona-Girona i Figueres Vilafant pateixin demores entre 30 i 45 minuts. Però alhora, arran d'això, s'han hagut de cancel·lar alguns trens de forma "puntual", diu la companyia. Fins a un quart de deu del matí, ja s'havien anul·lat tres trens de la línia d'alta velocitat.

Indignació

Diari de Girona ha parlat amb alguns dels afectats. La Queralt Ramió és una jove de 18 anys que anava cap a Barcelona i s'ha trobat amb la sorpresa.

Ramió ha explicat que s'ha assabentat sobre el que ocorria quan esperava per entrar a l'estació de l'AVE. En aquell moment, li han comunicat que el seu tren s'havia anul·lat i que com a solució, li han donat l'opció d'anar en un comboi Mitja Distància o bé, un Regional.

«Em suposa bastant molèstia perquè tinc un examen i em farà anar bastant tard. No passa res perquè ja sabem com està últimament la Renfe i és el que passa» Queral Ramió - Usuària de Renfe

Malgrat la solució de Renfe, la jove ha lamentat que la cancel·lació del tren li "suposa bastant molèstia perquè tinc un examen i em farà anar bastant tard. No passa res perquè ja sabem com està últimament la Renfe i és el que passa". A més ha afegit que no és el primer cop que pateix problemes amb els trens i que ahir "les meves amigues que havien de tornar cap a Barcelona es van quedar tirades i acostuma a passar sempre el mateix.

Una altra viatgera que s'ha vist afectada aquest matí pels retards i cancel·lacions és Isabela. Aquesta havia de viatjar amb un tren d'alta velocitat fins a Barcelona i després, fer enllaç amb un a Sants cap a València.

«Anirem tots apretats -al tren Regional- i amb tot això del virus, ens exposem, perquè molta gent ja no va ni amb mascareta i anirem amb molta gent al costat» Isabela - Usuària de Renfe

S'ha trobat amb la situació de caos i que la solució que li donaven és un Regional. Isabela s'ha mostrat molt preocupada per l'enllaç que ha d'agafar, un "Avant que no sé si podré agafar o em reposaran en un altre". També ha criticat la solució d'anar amb un tren convencional per la gran quantitat de gent que hi ha de viatjar per anar cap a Barcelona. Ja que a més dels viatgers habituals i havia tots els usuaris dels AVE afectats. La usuària abans de pujar al tren lamentava que "anirem tots apretats i amb tot això del virus, ens exposem, perquè molta gent ja no va ni amb mascareta i anirem amb molta gent al costat" i també ha recordat, que un cop sigui a l'estació de Sants haurà de tornar a batallar perquè gairebé segur que haurà perdut l'Avant cap al País Valencià.

L'estació del tren convencional s'ha anat omplint aquest matí i a la zona de les andanes hi havia molta gent esperant trens de Rodalies i de Mitja Distància per marxar de Girona sobretot cap a Barcelona.

«M'esperaven a Barcelona i ho he hagut d'anul·lar tot» Catalnia Vidal - Usuària de Renfe

Una altra persona que s'ha vist afectada pels fets és Catalina Vidal. Que va agafar el bitllet ahir a la tarda, sabia de l'avaria i critica que malgrat això li van vendre el bitllet per un tren AVE.

La usuària s'ha mostrat molt molesta amb Renfe i ha subratllat que aquest matí "m'esperaven a Barcelona i ho he hagut d'anul·lar tot". Catalina Vidal també ha criticat que se'ls derivés cap a un regional i d'altra banda, ha ressaltat que la companyia els ha dit que la "reclamació" no es podrà fer fins demà. En la mateixa línia, ha criticat la manera amb la que s'han assabentat de la cancel·lació i ha afirmat que "s'hauria informat millor, vaig agafar ahir el bitllet a quarts de sis de la tarda ja sabien que no estaria arreglat. Hauria agafat un altre bitllet i hauria canviat els horaris".

«Havíem vist notícies que hi havia problemes i ja vèiem a venir que hauríem d'agafar un Rodalies. I així ha estat» Maria Àngels Duran - usuària de Renfe

Maria Àngels Duran també era una passatgera de l'AVE que ha acabat anant en un tren de Rodalies. Aquesta però, s'ha mostrat resignada perquè ja tenia coneixement del problema. Ha ressaltat que ahir "havíem vist notícies que hi havia problemes i ja vèiem a venir que hauríem d'agafar un Rodalies. I així ha estat" Pel que fa a la informació facilitada per la companyia, la usuària del tren d'alta velocitat explica que en arribar a l'estació hi havia una dona que els ha informat que anessin cap a l'estació de tren convencional i així ho han fet.

Duran ha declarat que per sort a ella l'afectació ha estat menor perquè no tenia cap cita concreta a Barcelona però ha destacat que en canvi, molta altra gent ha pogut patir afectacions més importants. Ho ha exemplificant dient "si has d'anar a un lloc determinat, una visita o connectar amb aeroport és un problema. El nostre destí era anar a Barcelona i ho farem més tard", ha dit resignada.

Acte de sabotatge

Tres actes vandàlics perpetrats diumenge a la nit en tres trams de la línia d’alta velocitat que transcorre per la província de Girona han seguit avui provocant problemes als AVE que connecten amb la capital gironina i França. Els Mossos d’Esquadra tenen oberta una investigació

Els actes «de sabotatge» es van registrar en un espai de 20 minuts en tres punts diferents de la línia de l’AVE Barcelona-Figueres i van consistir en la crema de canaletes de la xarxa de cablatge del sistema de senyalització dels trens, que va quedar amb «greument afectada», segons informava ahir EFE.