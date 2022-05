Els trens AVE entre Barcelona i Figueres/Vilafant acumulen aquest diumenge retards de més d'una hora per uns actes vandàlics. El sabotatge s'ha produït de matinada al tram entre Vilobí d'Onyar i la capital de l'Alt Empordà i ha afectat el sistema de senyalització, segons ha informat Renfe. Uns desconeguts han cremat arquetes de cablejat en diferents punts de la via, a la zona d'Aiguaviva (Gironès). El Centre de Control d'Adif va informar de la incidència cap a la una de la matinada i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els autors del boicot. El primer comboi d'AVE amb sortida a les 05.30 hores de Figueres ja s'ha vist afectat per la incidència.

Viajeros origen Figueres y Girona encaminados en MD 15806 (Portbou 08:35-Figueres 08:58/08:59-Girona 09:38/09:39-Barna Sants 11:10) y desde Barcelona en trenes alternativos. — INFOAdif (@InfoAdif) 22 de mayo de 2022 Renfe assenyala que els retards de fins a una hora a la línia de l'AVE es poden allargar durant tota la jornada dominical i alterar la circulació dels 9 trens per sentit entre Barcelona i Figueres/Vilafant. Ahir dissabte un despreniment de catenària a l'Aragó va deixar Barcelona i Madrid sense connexió amb tren d'alta velocitat durant unes tres hores, amb més de 5.000 passatgers afectats.