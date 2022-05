Estrella Amador es va comprar fa dotze anys un petit pis en un bloc del Passeig Sant Joan Bosco, al barri de Pont Major, que, amb el pas dels anys, ha passat de ser un edifici d’habitatges humils de gent de classes treballadora a un d’absolutament degradat que amenaça de caure en qualsevol moment. La falta de manteniment per part dels propietaris, la gran majoria no hi viuen, i la brutícia de l’entorn a tocar de la via del tren, converteix en petit malson viure en uns pisos que, des de fa més de «quatre o cinc anys», des de l’Ajuntament de Girona es diu que s’hi intervindrà. «Estic molt angoixada, cada dia truco a Urbanisme, però no m’agafen el telèfon; també hi he anat, però a la porta em diuen que no tinc cita...», es queixa Amador que, segons explica, no demana ni diners, ni que l’Ajuntament es faci càrrec de la reforma del bloc. Simplement que, «com ells tenen el poder per fer-ho», el consistori «obligui a tots els propietaris a posar uns diners cada mes per arreglar-lo; fa uns anys ja ho van fer per apuntalar l’edifici, recordo que vaig pagar uns 300 euros». «Cada cop que plou o fa vent, passo molta por perquè tot tremola; fins que no passi una desgràcia, no ens ajudaran», conclou Amador. Simplement que, «com ells tenen el poder per fer-ho», el consistori «obligui a tots els propietaris a posar uns diners cada mes per arreglar-lo; fa uns anys ja ho van fer per apuntalar l’edifici, recordo que vaig pagar uns 300 euros». «Cada cop que plou o fa vent, passo molta por perquè tot tremola; fins que no passi una desgràcia, no ens ajudaran», conclou Amador.

El cas d’aquest bloc, conegut pels «pisos de l’Aurora» per un restaurant que hi ha al costat, és més que conegut a l’Ajuntament de Girona. De fet, l’agost del 2020 responsables municipals van explicar que farien «subsidiàriament» les obres més urgents i que, després, passarien la factura als propietaris. El mateix sistema que, com recorda Estrella Amador, van fer servir el 2017 amb les bigues que apuntalen els passadissos del bloc, tots exteriors. Això era fa una mica menys de dos anys. Però, els veïns no es refien de les promeses. I els pocs propietaris que queden - la majoria de les trenta famílies que hi viuen estan de lloguer i, en algun cas, en pisos ocupats - no es refien de les paraules. «Fins que no passi una desgràcia, que serà aviat, aquí ningú farà res», es lamenta Andrés Ollero, calcant les paraules de la seva veïna Estrella, mentre assenyala els desperfectes en el sostre a l’interior del seu habitatge. Fa uns dies, un petit tros de sostre li va caure sobre el cap provocant-li algunes ferides. De moment, continuen esperant.

Esperant les promeses de fa dos anys i, també, les de l’estiu quan davant de les contínues queixes, l’Ajuntament va explicar que ja s’estava redactant el projecte per licitar les obres. «No deixarem a ningú enrere i menys en una situació de crisi com l’actual, però és responsabilitat dels particulars», van explicar, el juliol del 2021, des de l’equip de govern municipal deixant clar que, al final, les obres les acabarien pagant els propietaris.

Tant els que hi viuen - Amador, Ollero i una altra família - com els que els tenen llogats o, directament, ni se’n recorden que tenien un habitatge als «pisos de l’Aurora». A preguntes de Diari de Girona, fonts de l’ajuntament tornen a reiterar que aviat, «si és possible en quinze dies o tres setmanes», es presentarà el projecte per arreglar l’edifici «de manera subsidiària» fent que, després, els propietaris en paguin la seva part corresponent.

I tots els altres propietaris?

El 2017, quan l’Ajuntament va apuntalar l’edifici, Estrella Amador recorda que va haver de pagar 300 euros que li van correspondre com a propietària. «Si aquell cop van tenir força per reunir a tots els propietaris i fer-los pagar, no entenc per què ara no ho tornen a fer», es lamenta Amador que, a banda d’Andrés Ollero, es troba amb ben poques portes més a on anar a trucar. «Vaig anar pis a pis per veure si sabien qui eren els propietaris, però tothom que em va obrir la porta eren estrangers que tenien molta por; suposo que per temes de papers o perquè no parlen bé l’idioma ni entenen què passa...; tots em van dir que pagaven un lloguer cada mes, però que no sabien qui era el propietari».

La brutícia del voltant; el carreró que porta fins als pisos des del passeig Sant Joan Bosco, que fa molts que no s’asfalta i està ple de sots, són algunes de les altres reclamacions que Estrella Amador no entén per què no li fan cas des de l’Ajuntament de Girona. «No és just que perquè sigui pobre i sense estudis ni et responguin, jo porto tota la vida treballant netejant cases per poder pagar aquest pis; encara em queden molts d’anys d’hipoteca per pagar, potser no és gran cosa, però és el meu pis».