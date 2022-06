Detecten una presència desmesurada de tovalloletes a les canonades del Barri Vell

L’Ajuntament de Girona ha detectat una presència desmesurada de tovalloletes i productes higiènics d’un sol ús en un tram de clavegueram del Barri Vell fins al punt que ha causat preocupació. La troballa s’ha fet en tasques de manteniment però ja amb la intuïció que alguna cosa no anava bé. Per això, fins i tot, s’ha previst fer una bustiada explicant en una carta que s’ha observat una «presència important d’aquest residu impropi» en una claveguera i dels problemes que comporta tirar-les als lavabos pensant que es desfaran.

La idea és que la missiva no faci l’explicació només fen català, sinó també en anglès, tenint en compte que en aquest sector hi ha gran quantitat d’habitatges turístics. L’avís es farà sobre tot a l’entorn del carrer Mercaders, on hi ha escomeses en aquest tram de xarxa on s’ha produït la incidència.

Obturacions i danys al medi

En l’escrit, es recorda que «aquest tipus de residus no solubles generen obturacions a la xarxa pública, a la xarxa de sanejament privada dels edificis i danys medi ambientals pels productes que contenen i els sobreeiximents que també provoquen». En aquest sentit, s’explica que «les tovalloletes humides i altres residus que llencem pel vàter no són com el paper higiènic que es desfà, sinó que es converteixen en una massa compacta que embussa els baixants dels edificis i canonades i arriben intactes a les depuradores, cosa que incrementa els costos del sanejament que paguem entre tota la ciutadania a la factura de l’aigua».

Finalment, s’indica que «les tovalloletes humides (incloses les biodegradables), cotonets, paper de cuina, menjar, compreses, gasses, bastonets, entre d’altres, no s’han de llençar pel vàter, sinó a la fracció de residu que li correspon a cada material».

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que tot i que ara es fa aquesta bustiada en aquest sector concret de la ciutat, es tracta d’un problema «extrapolable» que passa a altres llocs de la ciutat i, de fet, en la gran majoria de poblacions.

En aquest sentit, el representant municipal ha avançat que des de l’Ajuntament s’estan plantejant fer una campanya per recordar que les tovalloletes no s’han de tirar al vàter. «Tot i que en molts paquets posa que són biodegradables, no ho són o ho són tan a llarg termini que a efectes pràctics no ho són», ha recordat el regidor.

«El vàter no és una paperera»

De fet, la carta de l’Ajuntament i de la companyia d’Aigües Girona, Salt i Sarrià destinada als veïns del sector acaba amb la frase «El vàter no és una paperera» . També hi ha un dibuix on es recorda que no s’ha de llençar cap producte impropi al vàter. Es tracta d’una imatge contrària a la que es difon als paquets de tovalloletes que es poden comprar a les botigues, que posen de manera atractiva que aquests productes es poden tirar al lavabo perquè són biodegradables.

Martí Terés ha insistit en apuntar que llançar les tovalloletes al lavabo «genera un problema» a la xarxa de clavegueram, i en dies de pluja intensa, provoquen que saltin dels sobreeixidors perquè floten i no hi ha reixes que ho frenin en tots els punts de totes les canonades. Això fa que acabin desembocant als rius. I d’aquí, acaben amuntegades a les lleres, arriben fins al mar o a la boca d’ocells i altres animals. A més a més, suposen un problema en el tractament quan arriben a la depuradora, perquè s’han de separar i tractar a part i transportat fins a un abocador i tot plegat provoca un encariment del servei. I a tot això s’hi hauria d’afegir les avaries que provoquen els embussos de masses compactes d’aquests elements.