Atropellen una dona anant en patinet i fugen deixant-la ferida

Una veïna de Salt reclama millores en la regulació de la circulació dels patinets elèctrics després de ser víctima d’un accident de trànsit que l’ha deixat amb diverses ferides de gravetat. Lourdes Fernàndez, de 55 anys, va ser víctima d’un atropellament amb un vehicle d’aquestes característiques (VMP) i els dos ocupants la van fugir després de fer-la caure a terra i ferida. A banda d’intentar localitzar els dos presumptes autors dels fets també busca als dos ciutadans que van socórrer-la i que van avisar el 112. La Policia Local de Salt és l’encarregada d’instruir l’atestat de l’accident de trànsit i està treballant per localitzar els dos joves que van fugir deixant-la ferida en el lloc de l’accident.

Un atropellament que va ocórrer el dia 9 de juny pels volts de tres quarts deu nou del vespre. Com cada dia aquella hora, explica Lourdes Ferández, anava a treballar al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i quan travessava el pas de vianants del passeig de Països Catalans amb cantonada Josep Irla va ser atropellada.

Eren dos joves, que serien menors d’edat, explica i ambdós anaven en el patinet elèctric i van envestir-la al seu costat esquerra del cos i va acabar caient a terra. Mentre això succeïa, diu que va sentir els dos joves que anaven dient «el mòbil, el mòbil« i després, van fugir ràpidament del lloc deixant-la allà. No sap cap on van anar però recorda vagament com després, li van venir dues persones a ajudar-la. Una d’elles es va aturar amb el cotxe i l’altra, la va socórrer al mateix carrer. Van alertar el 112 i llavors, el SEM la van traslladar a l’hospital Santa Caterina. Va patir una lesió costal i també, una fractura al nas. Ara es troba de baixa.

Canvis en la normativa

Lourdes Fernández en comptes d’arronsar-se davant d’aquests fets ha decidit que cal fer alguna cosa per intentar que si la gent pateix un accident per un patinet elèctric, els autors puguin tenir més responsabilitats. Troba necessari, explica, que aquests vehicles hagin de portar alguna mena de placa o matrícula; que l’assegurança sigui obligatòria, entre altres.

També es pregunta qui vetlla pel comportament d’aquests vehicles, quan n’hi ha tants actualment circulant per moltes ciutats. Assegura que la velocitat que tenen marcada com a màxima, no es compleix algunes vegades.

També ha entrat una instància a l’ajuntament de Salt on explica el què li ha succeït i com es fa complir la normativa i com es pot ajudar a millorar la conscienciació ja des de la ciutadania i organismes públics. De fet, Fernández anuncia que farà una recollida de signatures perquè s’endureixi la normativa i si cal, assegura, que anirà als partits polítics per tal d’aconseguir-ho.

Trobar els auxiliadors

Un aspecte que lamenta tot i entendre-ho és que no pot agrair personalment a les dues persones que es van aturar a ajudar-la en el moment de l’accident. Afirma que se li va informar des de la Policia Local que no li poden proporcionar les dades d’aquestes perquè en poden garantir el seu ús. Tot i això li van dir que li farien extensible a les dues persones. Ella però els busca i a través del diari espera que en llegir els fets, la reconeguin i s’hi posin en contacte.