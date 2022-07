Obres i «incerteses» als antics Maristes

Les obres per a «l’enderroc parcial» d’un dels edificis dels antics Maristes ja han començat amb la previsió, segons fonts municipals, que «a finals de juliol o agost» es pugui tornar a obrir els accessos al Mirador del carrer de les Dones i la plaça que hi ha entre aquest espai i el centre d’acollida de La Sopa. Uns treballs executats d’urgència després que, el passat 11 de juny, un despreniment de pedres causés l’alerta dels veïns i que des de l’Ajuntament es decidís tancar l’accés a la zona. Una preocupació veïnal que, però, continua intacta tot i aquesta actuació d’urgència a un dels edificis que conformaven l’antic complex educatiu que està en desús i en un evident estat de degradació des de fa dècades. «Ara estan arreglant l’edifici de la banda de l’esquerra, del que van caure les pedres, però és el que el de la dreta està igual o pitjor», explicaven aquesta setmana veïns de la zona detallant que d’aquest altre edifici «també se n’ha desprès pedres», però que «ho han fet d’una en una i això fa que no s’hagi vist tant».

La preocupació dels veïns és que ara es posi un pedaç, provocat pels despreniments de principi de juny, sense acabar d’entrar en una cada cop més necessària reforma de tot l’espai dels antics Maristes. Una part del qual va quedar alliberat amb la creació el Mirador del carrer de les Dones, però van quedar dempeus diferents que s’han anat degradant. Un, el que està situat a l’esquerra mirant des de la Sopa cap al Mirador, és del que van caure les pedres; mentre el que també preocupa als veïns és el de la banda dreta. A tocar del carrer Miquel Oliva i Prat i de les escales que acaben baixant fins al carrer de la Força. «Està molt degradat i hi ha perill que acabi passant alguna desgràcia, hem avisat molts cops a l’Ajuntament», denuncien alguns dels veïns de la zona del Barr Vell de Girona. Sense data per a la reforma Les obres que aquests dies s’estan fent a l’edifici de què es van despendre les pedres, a banda de fer un «enderroc de les parts altes dels murs que amenacen ruïna», s’hi han posat un mena de columnes metàl·liques per poder treballar amb seguretat. Unes columnes metàl·liques, o «tornapuntes», que segons detallen fonts municipals passaran a ser «definitives fins a la remodelació del complex dels Maristes, sense data». Una indefinició sobre el futur dels edificis dels Maristes que els diferents governs municipals han anat arrossegant des de fa molts anys. En un primer, ja abans de l’actuació de l’any 2010 que va donar lloc al Mirador del carrer de les Dones, l’Ajuntament havia cedit l’ús dels edificis dels antics Maristes a la Universitat de Girona. La UdG havia pensat a reconstruir-los per ubicar-hi, per exemple, la seu dels estudis de Turisme o altres equipaments. Una idea que mai va tirar endavant i, per això, en un ple municipal del mes de novembre del 2012 l’Ajuntament de Girona va recuperar la titularitat dels edificis executant una clàusula que hi havia en el contracte de cessió firmat amb la UdG. En aquell moment, fa ja gairebé una dècada, amb Carles Puigdemont d’alcalde, el govern municipal calculava que reformar els edificis tindria un cost d’uns tres milions d’euros. Com li havia passat a la UdG, l’Ajuntament tampoc es va apostar fort reformar els edificis esperant, segons es va explicar en el seu dia, que «algun inversor es decidís a invertir-hi per mitjà d’alguna concessió administrativa, tenint en compte que es tracta d’un espai privilegiat a la part alta del Barri Vell». Circumstància que tampoc ha passat al llarg d’aquests deu anys i els edificis dels antics Maristes s’han anat degradant. Fins al punt que la reforma ja valdria bastant més d’aquells tres milions d’euros i que els veïns temen que «acabi passant una desgràcia».