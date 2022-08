Les polèmiques obres a Ballesteries i Calderers comencen dilluns

Les polèmiques obres d’execució d’una rasa als carrers dels Calderers i de les Ballesteries, començaran finalment aquest dilluns. L’afectació dels treballs, que es calcula que serà de dos mesos, van provocar les queixes dels comerciants de la zona -i de l’oposició- que consideraven que les dates escollides (inicialment al juliol i a l’agost) els perjudicarien la temporada d’estiu. Les obres afectaran durant dos mesos la circulació de vehicles pel Barri Vell. Fins al 21 d’octubre, no es podrà accedir a aquests vials, els quals estaran oberts només a les persones vianants.

El motiu dels treballs és l’obertura d’una rasa per escomeses de subministrament elèctric a l’immoble del carrer de les Ballesteries número 19 i la pujada de Sant Feliu número 3. La setmana que ve, s’iniciaran les obres amb l’execució de sondatges per localitzar els serveis existents. A partir del 5 de setembre començaran els treballs d’excavació de la rasa des del transformador del carrer dels Calderers fins a connectar amb l’escomesa de l’immoble del número 19 del carrer de les Ballesteries.

Davant d’això, l’Ajuntament ha establert vies alternatives per circular pel Barri Vell. Els vehicles que accedeixin al centre històric des de la plaça de Catalunya, en arribar al carrer de les Ballesteries, seran desviats cap al carrer de l’Argenteria i la rambla de la Llibertat. Els automòbils que hagin d’accedir al sector de la catedral hauran d’entrar al Barri Vell pel carrer del Bellaire i la pujada del Rei Martí.

El vial d’accés al Barri Vell des de la plaça de Catalunya ja estarà obert, quan les obres de renovació de les llambordes ja hauran finalitzat. Mentre el carrer de les Ballesteries estigui tancat a la circulació, els vehicles de més de 3,5 tones no podran accedir al centre històric per la plaça de Catalunya. Durant les obres no es permetrà l’accés als guals del carrer de les Ballesteries. L’accés als guals de la pujada de Sant Feliu s’haurà de fer des de la pujada del Rei Martí.

D’altra banda, els treballs també afectaran la circulació del bus urbà. La línia 12 no circularà pel Barri Vell durant el període d’obres.