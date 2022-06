Les obres d’Endesa als carrers Ballesteries i Calderers s’endarrereixen fins passat l’estiu

Endesa obrirà una rasa als carrers Ballesteries i Calderers per fer passar cable elèctric i portar més potència a dos edificis que ho havien sol·licitat. Unes obres que, però, no es faran en ple estiu, els mesos de juliol, com s’havia anunciat fa poc més deu dies provocant la indignació de veïns i comerciants «És un despropòsit que, per portar més energia a dos edificis d’apartament turístics, facin obre al juliol l’agost quan tenim més feina», explicaven membres d’aquest col·lectiu el passat 10 de juny. Ara, després d’uns dies de converses entre totes les parts i d’arribar un acord perquè les obres comencin el dia 1 de setembre, la visió és substancialment diferent. «Estem molt agraïts a l’equip de govern perquè donessin la cara i parlant hàgim pogut salvar l’estiu perquè per a molts botiguers d’aquí juliol i agost és un pilar econòmic fonamental», argumenta Vanessa Mányik, de la botiga de tes Subirats & Mányik Provisions, i portaveu dels afectats.

«Hem arribat a un acord amb veïns i comerciants perquè les obres es pugui fer a partir de l’1 de setembre, perquè parlant amb la companyia s’hi ha pogut adaptar i els propietaris que havien demanat l’augment de potència també s’hi han avingut», va confirmar aquest dimarts Glòria Plana. Dilluns a la tarda, Plana i les també regidores Cèdacers (Barri Vell) i Sureda (Via Pública) van anar a la botiga de Vanessa Mányik per parlar amb els comerciants. Aquests, de manera majoritària, van explicar a Plana i les seves companyes que preferien que les obres comencessin passat l’estiu «salvant l’estiu» encara que, com va avisar la regidora, «hi hagi el perill que si, pel temps o el que sigui, les obres s’allarguen més dels dos mesos previstos acabin afectant les Fires». Només faltava que tant Endesa com els propietaris dels edificis no s’oposessin a endarrerir l’inici de les obres fins passat l’estiu. No ho van fer i, al cap de dues hores, Glòria Plana trucava als comerciants per confirmar l’acord.

«Estem agraïts a Glòria Plana perquè hagi donat la cara, encara que pugui semblar que hi ha hagut un estira-i-arronsa entre nosaltres i l’ajuntament, no tenim cap crítica de com s’ha solucionat», detallava Vanessa Mányik després de dies de moltes converses. El passat 10 de juny, Diari de Girona avançava la intenció d’Endesa de fer les obres els mesos de juliol i agost. Alguns comerciants, pocs perquè la convocatòria havia estat per missatge només dues hores abans, se n’havien assabentat en una reunió a l’Ajuntament. Des d’aquell dia, converses entre comerciants i veïns, recollida de firmes i pressió, des de l’oposició, de Guanyem Girona que es va trobar amb els propietaris de les botigues i va preguntar pel tema tant a la Defensora del Ciutadà com a la mateixa alcaldessa. Una pressió que, la setmana passada, no semblava suficient per reconsiderar la situació. Fins que s’ha arribat a l’acord de començar les obres l’1 de setembre. «Un mal menor hauria estat fer les obres a l’hivern, el mes de febrer, però no es pot i amb acord salvem l’estiu», insisteix Mányik sobres unes obres que tallaran el trànsit perquè s’obrirà una rasa, de mig metre d’amplada, des del número 19 del carrer Ballesteries fins al transformador del final del carrer Caldereres, ja a tocar la plaça de Sant Feliu. «Es farà per trams de 300 o 400 metres, obrint i tornat a tancar pe deixar la calçada igual que abans de les obres; les voreres no es tocaran», va detallar Plana.