Girona ha perdut l’11% de places de zona blava i verda d’aparcament en tres anys

«La tendència és que l’aparcament sigui el just i regulat». Ho diu la regidora de Mobilitat i Via Pública de Girona, Marta Sureda. De fet, en els darrers anys, pràcticament totes les actuacions urbanístiques que s’han fet a la ciutat, han acabat amb l’eliminació de places d’aparcament en superfície. Places que eren gratuïtes però també que eren de pagament, ja fos en el format de zones blaves o àrees verdes d’aparcament. Per exemple, la zona blava comptava amb 1.057 places l’any 2019. A finals de l’any passat, la quantitat oficial havia baixat a 886. El mateix ha passat amb les places a les àrees verdes. A les Pedreres en tres anys s’ha passat de 169 a 151. I al barri Devesa- Güell s’ha reduït de 754 a 718. En total doncs, si l’any 2019, hi havia un total de 1.971 places d’aparcament en superfície de pagament, en qualsevol de les dues modalitats, actualment la xifra ha quedat limitada a 1.755. S’han perdut 216 places, que és el 10,96%. L’argument general és que «hi ha menys zona blava i verda perquè la priorització són els vianants», segons apunta la representant municipal de mobilitat.

La reducció d’aquest tipus de places s’ha anat fent de mica en mica. En cada intervenció s’anaven perdent poques places. Un exemple clar ha estat a les cruïlles. En algunes, hi havia places pràcticament fins ben bé a l’encreuament, però en moltes s’està canvien les places per turismes per conjunts d’aparcaments per a motocicletes. Cada cop hi havia més motos per aparcar i necessiten espais expressos. A més, la mesura serveis perquè els vehicles que circulin guanyi visibilitat, ja que les motos no dificulten tant la visió en una cruïlla com els ciclomotors. A més, en molts encreuaments hi ha passos de vianants i, amb aquest sistema també se’ls pot veure amb més claredat. En alguns casos, a més, l’Ajuntament ha aprofitat per canviar una zona blava o verda per places per a persones amb mobilitat reduïda. Continua essent una plaça per un turisme, però ja resta al recompte de places de pagament en superfície. Si aquestes petites intervencions han afectat més les àrees verdes, pel que fa a la zona blava, les actuacions que han provocat una major reducció són les que es van prendre per la Covid-19 i que encara són vigents. «Durant Covid es van ampliar espais per a vianants en detriment del vehicle privat», recorda Marta Sureda. En diversos punts es van eliminar laterals de carrers on s’hi aparcava per blocs de ciment que servien per guanyar espai per als vianants en un moment en què es demanava separació entre les persones. Entre els exemples hi ha trams de l’avinguda Sant Narcís, de la plaça Poeta Marquina i del carrer Juli Garreta. O a la plaça Catalunya, on espai on hom reclama que sigui exclusivament per a vianants. Es va eliminar el pas per a vehicles en un vial lateral on hi passaven cotxes i on hi havia una vintena de places de zona blava. Ara hi ha les taules i cadires de les terrasses de diversos establiments de restauració.

Altres intervencions que han ajudat a la reducció de places de pagament són la que es va fer al carrer la Creu amb un seguit de canvis i la incorporació d’un carril bici que han acabat provocant que hi hagi menys places que en el vell carrer de la Creu. La recent actuació, als carrers Josep Viader i Remences de la Devesa- Güell, amb un carril bici que uneix la zona dels Maristes amb el carril bici del carrer riu Güell, ha comportat l’eliminació de més de trenta places d’àrea verda, que no apareixen encara en la disminució de places perquè correspon a una actuació d’aquest any 2022, però que serveix per exemplificar que aquesta és la tendència del govern municipal. «L’aparcament s’ha de dimensionar de tal manera que ofereixi les mínimes places necessàries per al correcte funcionament de la ciutat, tant per a veïns com per les activitats econòmiques», insisteix la regidora de mobilitat. Sureda exposa que «cal reaprofitar els espais guanyats per a les persones ja sigui amb voreres, espais de trobada o de jocs, entre d’altres.

També és cert però, que a l’Ajuntament hi ha un grapat de peticions veïnals per tal s’implantin més àrees verdes d’aparcament. Són de barris on hi ha dificultats per estacionar i els residents han vist que el sistema que funciona a les pedreres i a la Devesa permeten als veïns deixar-hi el vehicle a un preu molt econòmic. L’Ajuntament admet que ampliarà l’abast de les zones verdes, però no dona més detalls perquè s’està fent un estudi a nivell de tota la ciutat per tal que l’aparcament i els diferents sistemes vigents sigui equilibrat. I més tenint en compte que l’Ajuntament ara gestiona dos aparcaments soterrats: un al carrer Emili Grahit i l’altre a la zona de la Devesa- Güell: sota les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana.