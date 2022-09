Estudien mobilitzar-se contra els «botellons» al Mas Masó

Veïns de la zona del Masó i de Can Gibert del Pla de Girona s’estan plantejant mobilitzar-se o fer accions contundents per visibilitzar els problemes que provoquen els «botellons» que s’organitzen a l’entorn del parc Jordi Vilamitjana. Es tracta d’una problemàtica que s’ha anat allargant en el temps i que aquest mes de setembre s’ha reactivat amb força.

Alguns afectats expliquen que l’Ajuntament va aplicar una mesura dissuasiva, demanada inicialment per alguns veïns, però que ha resultat contraproduent. En concret, a l’inici de la pandèmia es va decidir tancar al trànsit, els caps de setmana, un tram del carrer Maria Castanyer, ja des del divendres al matí. Concretament allà on hi ha una important bossa d’aparcaments, darrera del camp de futbol de Can Gibert del Pla. Allà s’hi agrupaven joves amb begudes, amb la música del cotxe amb un volum elevat i generaven soroll tota la nit. Inicialment, aquesta mesura dissuasiva es va deixar de fer, però aquest setembre s’ha tornat a tallar el carrer i, per tant, l’aparcament.

Aquesta intervenció però, consideren que no ha servit per resoldre el conflicte, sinó que l’ha agreujat. Per una banda, els negocis de la zona han perdut moltes places d’estacionament per als seus clients i també ha impedit als els usuaris i el personal de l’hospital Santa Caterina i els professors i estudiants de l’institut Santa Eugènia, tenir en aquest espai una opció per deixar-hi el vehicle.

L’Ajuntament, obert a parlar-ne

A més, però, les tanques que s’hi han col·locat només han servit per modificar el punt de trobada dels joves, que ara continuen la gresca en un punt molt proper a diversos edificis. Amb la calor i les finestres obertes, dormir amb la remor de fons s’ha convertit, en alguns casos, en una complicació afegida. La zona apareix plena de brutícia amb ampolles, llaunes i bosses de plàstic en diferents punts. Perquè l’Ajuntament pugui actuar i permeti el descans nocturn, han enviat un escrit al consistori. L’Ajuntament recorda que la mesura l’havien demanat els veïns i està obert a parlar-ne per buscar solucions.