Sarrià substitueix la Fira del Paper per una festa romana

El 2019 la Fira del Paper de Sarrià de Ter va arribar a la seva 21a edició. Com ja era tradició es va celebrar el primer cap de setmana d’octubre. Aquell mateix any, del 6 al 8 de desembre es va fer per primera vegada la Vil·la Romana, una «festa romana» amb activitats per donar a conèixer una de les civilitzacions que van estar al municipi anys enrere. Amb l’arribada de la pandèmia, cap dels dos actes es va celebrar el 2020, mentre que l’any passat només es va organitzar la 22a edició de la Fira del Paper.

Amb la covid-19 ja normalitzada, però, el municipi vol apostar per un dels dos esdeveniments, i és el cas de la Vil·la Romana, que aquest any arribarà a la seva segona edició. D’aquesta manera, un dels municipis gironins amb més lligam amb el paper deixa enrere la seva fira per excel·lència i que havia acompanyat a la població des de principi de segle. «Ja no tenia la transcendència que havia tingut en anys anteriors», afirmava l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula.

D’aquesta manera, el consistori vol centrar «tots els esforços» en «promocionar un altre sector com la vil·la romana», justificava Fajula. El 2019, la vil·la romana del Pla de l’Horta va acollir la primera edició de l’esdeveniment i ara se li vol donar «continuïtat». Aquest any, anirà sota el lema Que venen els romans i, en principi, s’havia de celebrar aquest cap de setmana. Les previsions meteorològiques, que anuncien pluja per dissabte i diumenge, han fet ajornar les activitats. De moment, no hi ha una nova data, però Narcís Fajula va afirmar que es faria durant el novembre.